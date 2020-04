Da Helena Zacho efter påsken skulle fra Jylland hjem til København, valgte hun - som så mange gange før - at køre med Flixbus.

Det har hun dog sidenhen fortrudt.

Til trods for sundhedsmyndighedernes henstillinger til, at transportudbyderne 'begrænser trængslen' for at inddæmme spredning af coronavirus, var bussen, som forøvrigt var en dobbeltdækker, nemlig fuldstændig proppet.

»Der sad nogen på hvert eneste sæde. Der var ét sæde tilbage, da jeg trådte ind i bussen,« siger 58-årige Helena Zach til B.T.

Helena Zacho er rystet over, at Flixbus medtager så mange passagerer på trods myndighedernes opfordringer. Vis mere Helena Zacho er rystet over, at Flixbus medtager så mange passagerer på trods myndighedernes opfordringer.

Da hun konfronterede buschaufføren og spurgte, om de hos Flixbus ikke har regler for, hvor mange passagerer de må tage med her midt i coronakrisen, lød svaret, at det har de ikke.

Derfor måtte Helena Zacho - som de mange andre passagerer ombord - tage til takke med at skulle sidde klods op og ned af en fremmed.

»I fire stive timer sad jeg op af en anden passager i en tætpakket bus - forøvrigt lige ved siden af toilettet, der blev flittigt brugt,« siger Helena Zacho.

Hun fortæller desuden, at der ikke var håndsprit tilgængeligt i bussen, og at buschaufføren, som ellers vanligvis byder passagerne velkommen over højtaleranlægget, på intet tidspunkt nævnte coronakrisen eller fortalte, hvordan passagerne skulle forholde sig for at passe bedst muligt på sig selv og hinanden.

Synes du, det er okay, at Flixbus kører med fyldte busser?

»Man føler sig fuldstændig til grin. Det er så uansvarligt fra Flixbus' side at blæse på passagersikkerheden på den måde,« siger Helena Zacho, som var så rystet over busturen med Flixbus, at hun har lavet en anmeldelse på Trustpilot, hvor hun giver selskabet én stjerne.

En anmeldelse, som hun slutter med ordene: 'Håber ikke, at nogen er blevet syge af denne tur, men jeg har min stærke tvivl. Skam jer!'

Efter hun offentliggjorde anmeldelsen på Trustpilot, har Helena Zacho modtaget en mail fra Flixbus, hvori de beklager, at de ikke 'kunne opfylde hendes forventninger til busrejsen.'

I mailen nægter selskabet dog samtidigt at have gjort noget forkert i pågældende situation.

Her kan du se den mail, som Helena Zacho har modtaget fra Flixbus, hvori de nægter at have gjort noget forkert. Foto: Screenshot Vis mere Her kan du se den mail, som Helena Zacho har modtaget fra Flixbus, hvori de nægter at have gjort noget forkert. Foto: Screenshot

'Vi kører selvfølgelig efter lovgivningen, og danske busselskaber må gerne sælge deres pladser til en fyldt bus, og tilbyde dem en offentlig transport. Denne reglegivning kan iøvrigt findes på hjemmesiden, inder alle andre tiltag FlixBus holder skarpt øje med.'

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Flixbus, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

I et mailsvar til Jyllands-Posten, der har spurgt, hvorfor Flixbus ikke - som flere af deres konkurrenter - nøjes med at sælge billet til 50 procent af kapaciteten, skriver selskabet:

'Vi er nødt til at overveje den økonomiske levedygtighed for os og vore buspartnere, som er hårdt påvirket af den aktuelle situation. Vi byder derfor tiltag fra regeringen for at støtte økonomien og transportindustrien i denne situation velkommen.'