Mens mange danskere allerede nu har måtte sige farvel til deres job, så ser det noget anderledes ud hos Tulip-fabrikken i Vejle.

For på fabrikken, der er ejet af Danish Crown Foods, bliver der nemlig produceret dåsemad.

Og det bliver produceret i en sådan fart, at man meget vel kan komme til at mangle ansatte inden længe.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

»Forbrugere over hele verden rager mad ned fra hylderne i supermarkederne. Vi gør alt for, at sundhedskrisen ikke bliver til en fødevarekrise. Vores medarbejdere knokler, arbejder over og udviser fleksibilitet i en turbulent og meget krævende tid,« siger Michael Ravn, der er kommunikations- og presseansvarlig i slagterigiganten Danish Crown Foods, til Vejle Amts Folkeblad.

I øjeblikket arbejder der godt 300 personer på fabrikken, hvor man stort set er i gang i døgndrift. Kun når fabrikken skal rengøres, bliver der kortvarigt holdt pause.Og den store efterspørgsel kan formentlig også til at kaste ekstra jobs af sig.

Ifølge Vejle Amts Folkeblad efterlyser Danish Crown allerede nu ansatte til flere af deres slagterier, og selv om man ikke helt er kommet dertil endnu hos fabrikken i Vejle, så kan det ifølge Michael Ravn sagtens gå hen og blive aktuelt inden længe.

Derfor opfordrer han også danskerne til at sende uopfordrede ansøgninger til Danish Crown, så man kan lede efter nye medarbejdere, hvis behovet skulle opstå.