Fredag bliver Kim Larsens liv hyldet af mange tusinde mennesker i mindeoptog i byer over hele landet.

København. - Kim Larsen lever ikke mere. Det gør hans sange. De tilhører alle. For altid. Danmark sørger. Og med god grund.

Sådan lød dele af skuespiller Anne Marie Helgers mindeord om afdøde Kim Larsen som indledning til mindeoptoget i København fredag aften.

Over hele landet deltager tusindvis af mennesker i optog til ære for musik- og kulturikonet, der søndag morgen sov stille ind. Han blev 72 år.

Og det er med følelser af både sorg og glæde, at Kim Larsen hyldes. Det fortæller Mathias Hansen, som er medarrangør af mindeoptoget i Odense.

- Vi har tabt en så stor kunstner, men samtidig glæder vi os over hans musikalske virke, der er i mange danskere for altid.

Ifølge Fyns Politi var cirka 10.000 mennesker mødt op klokken 18 i Munke Mose i Odense, hvor mindeoptoget begyndte.

Derefter fortsatte optoget gennem byen for at ende ved Lørups Vinstue, der var Larsens stamsted i byen. Undervejs spillede kirkeklokkerne i Odense Domkirke Gasolin-klassikerne "Masser af succes" og "Hvad gør vi nu, lille du".

- Vi er helt overvældede over, hvor mange der er mødt op. Det er helt fantastisk og ud over al forventning, siger Mathias Hansen og fortsætter:

- Jeg tror, at der er mange, som har brug for at markere afskeden med den store folkekunstner. Både for at sige farvel, men også for at ære hans musik.

I København har mellem 25-30.000 mennesker deltaget i optoget, lød vurderingen fra Københavns Politi.

Optoget startede ved Sofiegården på Christianshavn og sluttede på Gammeltorv og Nytorv i Indre By med fællessang og optrædener fra blandt andre musikeren Rasmus Nøhr.

I Aarhus har omkring 5000 mennesker været samlet til mindekoncert på Rådhuspladsen, hvorefter optoget fortsatte til Store Torv. Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Ifølge en af arrangørerne har optoget været fyldt med sang og dans.

- Vi holdt et minuts stilhed, men folk var glade bagefter. Det skal ikke være en sørgedag, for det er ikke i Kim Larsens ånd, siger Steffen Petersen, som har arrangeret mindeoptoget sammen med Jannie Sicko.

Der vil hele weekenden være arrangementer til ære for Kim Larsen flere steder i landet.

Søndag holder DR en stor mindekoncert på Rådhuspladsen i København, hvor Kim Larsens sange bliver nyfortolket.

Koncerten bliver sendt direkte på DR1 fra klokken 19.30.

/ritzau/