Hjalmer. Lui. Pelle. Sylvester. Alice Eva. Molly. Og Liselotte.

Samtlige Kim Larsens seks børn og hans kone siden 2001, Liselotte Kløvborg Larsen, var samlet om den 72-årige ikoniske danske musiker, sangskriver og nationalskjald til det sidste.

Det oplyser Jørn 'Ørn' Jeppesen, impresario, manager og guitarist i Kim Larsen & Kjukken.

Kim Larsen døde tidligt søndag morgen omgivet af sine allernærmeste.

Kim Larsen er gået bort, borgere fra Odense kommer forbi den opgang hvor han boede for at sige farvel og lægge blomster. På Lørups Vinstue der var Kim Larsens stamværtshus mødes folk og snakker om Kim Larsen søndag den 30. september 2018. Foto: Carsten Bundgaard Vis mere Kim Larsen er gået bort, borgere fra Odense kommer forbi den opgang hvor han boede for at sige farvel og lægge blomster. På Lørups Vinstue der var Kim Larsens stamværtshus mødes folk og snakker om Kim Larsen søndag den 30. september 2018. Foto: Carsten Bundgaard

Børnene fik han med sine nu tidligere hustruer Mariann og Hanne samt med konen Liselotte Kløvborg, som han flyttede til Odense for at danne par med, og som er mor til de to yngste, Hjalmer og Lui.

'Bisættelsen vil finde sted i absolut stilhed og helt privat,' skriver Jørn Jeppesen på Kim Larsen & Kjukkens Facebook-side.

Det var også på Facebook-siden, Jørn 'Ørn' den 20. december 2017 meddelte, at Kim Larsen var blevet indlagt.

I første omgang lød det, at Kjukkens frontmand havde fået et ildebefindende i forbindelse med omlægning til ny medicin.

Borgere i Odense var søndag forbi den opgang, hvor Kim Larsen boede, for at sige farvel og lægge blomster. Foto: Carsten Bundgaard Vis mere Borgere i Odense var søndag forbi den opgang, hvor Kim Larsen boede, for at sige farvel og lægge blomster. Foto: Carsten Bundgaard

14 dage senere stod det klart, at det var langt mere alvorligt, idet lægerne på OUH havde konstateret, at han var ramt af prostatakræft.

Ved samme lejlighed blev alle koncerter i den forestående forårsturné aflyst.

Kim Larsen & Kjukken gennemførte sine sommerkoncerter men måtte pga. sygdommen aflyse den planlagte turné i Norge.

Kim Larsen blev 72 år.