Et enkelt medlem af byrådet i landets tredjestørste by Odense er nu årsag til, at hele byrådet skal testes for corona.

Der er tale om Abdinoor Adam Hassan fra Socialdemokratiet, som er blevet testet positiv for corona.

Det skriver Fyens.dk.

Abdinoor Adam Hassan deltog i et byrådsmødet onsdag i sidste uge.

Og derfor er det nu besluttet, at alle byrådsmedlemmer, som var med til mødet, skal testes.

Samtidig skal to personer fra byrådet nu i selvisolation, indtil de er blevet testet negativ to på hinanden følgende gange.

Det skyldes, at de har været tæt på Abdinoor Adam Hassan.

»Selv om jeg har passet på, er jeg i kontakt med mange mennesker, så jeg havde på fornemmelsen, at jeg på et eller andet tidspunkt ville blive smittet. Jeg har det helt fint, men er selvfølgelig i isolation de kommende dage,« siger Abdinoor Adam Hassan til mediet.

Tidligere under coronakrisen har byrådsmøder i Odense Kommune været afholdt digitalt.

Men det er ikke længere tilfældet, hvorfor et samlet byråd nu skal testes og to personer selvisoleres.