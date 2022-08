Lyt til artiklen

Har du købt en Lotto-kupon i Føtex i Horsens for nylig? Så læs lige med her:

Det var nemlig en kupon købt i netop denne butik, der lørdag ramte de syv rigtige.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Spiltjenesten har endnu ikke talt med den heldige vinder, så det er ikke utænkeligt, at vinderen går rundt uden at vide, at han eller hun er blevet mangemillionær.

For præmien er til at tage at føle på:

Hele 10 millioner danske kroner lyder gevinsten på.

Så har du været forbi det østjyske supermarked efter en kupon, så tjek for tallene 5 – 7 – 10 – 11 – 26 – 27 – 31.

Når den nyslåede rigmand eller -kvinde melder sig, står Dansk Spil klar til at hjælpe:

»Vinder man et større beløb hos os, bliver man tilbudt særlig rådgivning, så vi sikrer, at man får en god start på livet som millionær–eller mangemillionær,« siger administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, Malene Mølgaard.