Søndagens heldigste dansker bor muligvis i Roskilde.

Her har lørdagens Lotto-trækning nemlig budt på årets første vinder af førstepræmien i Joker.

Jokeren har hele året vokset sig større, og det betyder, at vinderen fra Roskilde nu er blevet præcist 49.496.882 skattefrie kroner rigere.

Det skriver Danske Spil A/S i en pressemeddelse.

I Sønderborg er en anden heldig dansker i dag vågnet op 16 millioner rigere efter at have ramt de syv rigtige tal ved lørdagens trækning.

Den anden nybagte millionær har købt sin kupon i Føtex Sønderborg.

Hvis de nybagte millionærer får brug for hjælp til at håndtere deres nye tilværelser, er der heldigvis hjælp at hente.

»Det kan være en stor omvæltning fra den ene dag til den anden at få millioner af kroner ind på kontoen, og derfor gør vi meget ud af at give specialiseret rådgivning til dem, der er så heldige. Det gør vi for at sikre, at vinderne får taget godt hul på den nye tilværelse som millionær eller endda multimillionær,« siger Malene Mølgaard, som er adm. direktør i Danske Lotteri Spil i pressemeddelsen.

Skulle den nybagte mangemillionær i Roskilde få lyst til at opgradere de hjemmelige gemakker, rækker de 49 millioner lige nu dog ikke til at blive indehaver af Danmarks dyreste udbudte bolig.



Det er nemlig et palæ i det indre København ved Frederiksholm Kanal og Christiansborg, hvor man for en udbudspris på 100.000.000 kroner kan blive indehaver af i alt 695 kvadratmeters fredet, herskabelig luksus.

Til gengæld er der mulighed for at blive indehaver af en hvid palævilla med panoramaudsigt over Furesø på 367 kvadratmeter - og så er der endda knap fem millioner kroner tilbage at snolde for.

Danske Spil har endnu ikke talt med vinderne af lørdagens gevinster, men ønsker dem i pressemeddelsen et stort tillykke.