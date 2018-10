En somalisk familie i Odder har i flere uger været genstand for debat, efter de den 12. september fik besked på, at faderen, Salah Ahmed, og seks af hans børn senest i dag mandag skal være ude af landet.

Debatten har ikke ændret den beslutning, og nu er familien, der tæller syv børn og to voksne, forsvundet, skriver Aarhus Stiftstidende.

Udlændingestyrelsen har afgjort, at faderen og seks af hans børn skal tilbage til Somalia, fordi styrelsen nu vurderer, at det er sikkert for flygtninge at vende tilbage til Somalia.

Ankesagerne for det ene barn og moderen er ikke afgjort.

Familien, der beskrives som velintegreret, vil ikke tilbage til Somalia, og det har blandt andet fået organisationen Venligboerne og ’Aktionsgruppen mod udvisninger til Somalia’ til at arrangere en demonstration og samle penge ind til familien.

Lige lidt har det hjulpet, og nu er familien altså forsvundet. På ’Venligboerne Odders’ Facebookside skriver faderen:

'Nu er det tid til at komme til et sted, hvor vi igen kan skabe trygge rammer, og det kan vi ikke, hvis vi bliver sendt tilbage til Somalia. Mine børn spørger mig altid hvorfor, og jeg har ikke svar på det, så derfor har vi valgt at drage videre,' skriver Salah Ahmed i beskeden ifølge Aarhus Stiftstidende.

Odder kommune vil ikke udtale sig om familiens forsvinden, da der er tale om en personsag.

Ifølge den lokale skoleleder sagde børnene ’pænt farvel’ til deres klassekammerater i torsdags.

Familien har fået 10.000 kroner, som er blevet indsamlet de seneste uger. Alle udbetalinger fra myndigheder stopper dog nu, skriver Aarhus Stiftstidende.

Der har generelt været stor opbakning til familien i lokalsamfundet i Odder. En demonstration den 26. september, som var imod beslutningen om at hjemsende familien, var, ifølge Horsens Folkeblad, ’velbesøgt’.

Her deltog mange af børnenes klassekammerater og deres forældre, ligesom et byrådsmedlem fra Enhedslisten holdt tale og fordømte beslutningen om at sende familien ud af landet.