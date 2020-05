»Det er endnu en kniv i ryggen på os«.

Sådan siger Morten Tjæder, der sammen med sin kone Mette ejer fitness-centret Fit & Sund i Hørsholm.

Kniven kommer fra politikerne, der stadig holder træningscentrene tvangslukkede, alt imens medlemmerne melder sig ud i hobetal.

Fitnesscentrene havde ikke en chance i de politiske forhandlinger torsdag efter den økonomirapport, der blev offentliggjort dagen før, og som var en central del af forhandlingsgrundlaget.

Morten og Mette Tjæders fitness-center i Hørsholm er helt tomt. De mener, at politikerne svigter folkesundheden ved at holde centrene lukkede. Foto: Foto: Mathias Røn Poulsen Vis mere Morten og Mette Tjæders fitness-center i Hørsholm er helt tomt. De mener, at politikerne svigter folkesundheden ved at holde centrene lukkede. Foto: Foto: Mathias Røn Poulsen

I rapporten står der, at smittespredningen bliver stor ved at åbne fitnesscentrene. Samtidig har det ikke de store økonomiske konsekvenser at holde dem lukkede.

»Alle taler om caféer, restauranter og museer. Men vi er fuldstændig glemte. Der er mange, der bruger fitnesscentrene. Vi giver noget andet end det, der kan måles i kroner og øre: livskvalitet og bedre helbred,« siger Morten Tjæder.

Økonomisk ekspertgrupppe En økonomisk ekspertgruppe fremlagde onsdag deres vurdering af de økonomiske konsekvenser ved forskellige sundhedsmæssige initiativer mod coronaepidemien. Panelet består af professorerne Torben M. Andersen (formand), Michael Svarer og Philipp Schröder.

Han mener, at centrene kan håndtere smittespredningen. I hans eget center er der allerede gjort klar. Maskinerne er placeret med to meters mellemrum, og der er masser af gulvplads.

»Vi har også sørget for masser af muligheder for at spritte af. For mig at se er det lige så sikkert som at gå i et butikscenter eller i byggemarkeder,« siger han.

Mette og Morten Tjæder ser gerne, at de snart får mulighed for at åbne deres fitness-center i Hørsholm Fit & Sund. Foto: Foto: Mathias Røn Poulsen Vis mere Mette og Morten Tjæder ser gerne, at de snart får mulighed for at åbne deres fitness-center i Hørsholm Fit & Sund. Foto: Foto: Mathias Røn Poulsen

Den fortsatte nedlukning rammer ekstra hårdt, fordi den ramte i marts måned midt i højsæsonen.

»Nu taber vi medlemmer. Før krisen havde vi 1.300 medlemmer. Nu er vi på vej ned under 1.000,« siger Morten Tjæder.

Han er bange for, at det har langsigtede konsekvenser.

»Det er slet ikke sikkert, at vi får de medlemmer tilbage, som har meldt sig ud,« siger han.

»Jeg mener, regeringen helt har glemt de gode effekter, træning har for folkesundheden. Vi har mange seniorer, som kommer og får rørt sig her,« siger han.

I økonomirapporten, som tre økonomiprofessorer står bag, er der taget et forbehold:

»Aktiviteten i fitnesscentre kan afspejle andre positive effekter som fx generel folkesundhed, hvilket ikke er opfanget i den snævre økonomiske betydning.«

Til det siger Morten Tjæder fra Fit & Sund:

»Det er skuffende, at regeringen ikke har vægtet den generelle folkesundhed højere«.