Erik Andersen er død.

Måske ringer navnet ikke en klokke hos så mange, men det gør det kælenavn, han gik under: Hejremanden.

Frederiksberg Liv skriver, at Erik Andersen døde i begyndelsen af november. Han blev 68 år gammel.

I hele 21 år kom han i Frederiksberg Have, hvor han fodrede hejrerne.

I 2020 blev det dog forbudt at fodre fuglene i haven, men Erik Andersen fortsatte sit 'arbejde' ved Frederiksberg Centret og Frederiksberg Station.

Også det blev der dog sat en stopper for, da for mange mente, at det var utrygt med de store fugle. Derfor bad Frederiksberg ham om at finde et grønt sted at fodre hejrerne.

Det fandt han på en plads mellem Hovedbiblioteket og Retten på Frederiksberg.

Sognepræst Martin Elvstrøm-Vieth stod for prædiken ved Erik Andersens begravelse, og her sagde han, at Frederiksberg er blevet et fattigere sted.

»Nu ved jeg ikke, hvordan eller om en hejre tænker. Men jeg ser for mig, at de nu flyver lidt mere rastløst rundt. Jeg forestiller mig, de på deres egen måde spørger, hvor er han? Ja, jeg synes der er en smuk tanke i, at de måske savner ham,« lød det fra præsten ifølge Frederiksberg Liv.

Du kan læse et stort portræt af Erik 'Hejremanden' Andersen lige her.