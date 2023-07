Med et nyligt Twitter-opslag har Heinz igangsat en ketchup-debat.

'Ketchup. skal. i. køleskabet!!!', lød det korte budskab fra selskabets britiske afdeling på det sociale medie.

Opslaget kom tirsdag og er blevet set næsten 5 millioner gange.

Dagen efter fulgte ketchup-giganten op med en afstemning:

Hvor opbevarer du din ketchup?

'Hvor opbevarer du din?'

Her har 63,2 % svaret køleskabet. 36,8 % har svaret i skabet.

Adspurgt af en Twitter-bruger om netop dette i 2017, svarede Heinz' amerikanske afdeling, at Heinz Ketchup ikke behøver at blive nedkølet på grund af produktets syrlighed.

Dog anbefalede Heinz også dengang, at man sætter sin ketchup på køl for at bevare kvaliteten.