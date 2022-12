Lyt til artiklen

I juledagene var Heidi Mortensens etårige datter syg.

Anden juledag blev det værre og værre, som dagen skred frem, så den 29-årige mor greb telefonen og ringede til lægevagten.

»Min datter begyndte at få svært ved at trække vejret, og jeg syntes, der var for lang tid til, min egen læge åbnede, så ved 17-tiden ringede jeg 1818,« siger Heidi Mortensen.

Men det skulle vise sig at blive en længere affære.

Skærmbillede af ventetiden til lægevagten på Heidi Mortensens telefon. Vis mere Skærmbillede af ventetiden til lægevagten på Heidi Mortensens telefon.

»Da jeg havde siddet i røret og ventet tre timer, fik jeg at vide, at nu var jeg nummer 20 i køen. Så jeg ventede over tre timer i alt, før jeg fik lov til at snakke med en læge,« siger moren.

Hun var godt forberedt på, at der ville være ventetid. Det havde hun hørt om i medierne. Men hun havde ikke regnet med mere end en times tid, siger hun:

»Jeg synes, det er meget lang tid at vente. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.«

Med en syg datter hængende på armen og en ventemelodi i øret i flere timer, kunne Heidi Mortensen mærke frustrationen vokse undervejs.

»Jeg blev ret opgivende. Og så var der en stemme, der fortalte, at man kunne trykke '9' for at springe køen over, hvis det var mere akut. Det prøvede jeg – men det virker altså ikke,« siger hun.

Hun fortæller, at da hun endelig kom igennem, fik hun at vide af lægen, at hvis det blev værre, kunne hun bare ringe ind igen:

»Dér tænkte jeg, 'det kommer så ikke til at ske'.«

Ved 20-tiden om aftenen anden juledag efter de tre timer i telefonen, satte Heidi Mortensen sig ud i bilen med sin lille datter for at køre hen til den nærmeste lægevagt.

»Vi bor i Næstved, og den tætteste vagtlæge, der havde tid, var i Vordingborg. Det er omkring 40 minutter i bil,« siger moren.

Her fik hun at vide, at det heldigvis ikke var andet end en virus, datten havde pådraget sig

»Jeg tænkte, det var godt, at det ikke var mere alvorligt, når nu der skulle gå så mange timer,« siger Heidi Mortensen.

B.T. har forelagt Heidi Mortensens kritik for Region Sjælland, der skriver i en mail:

»Der har i juledagene været ekstraordinært stort pres på telefonerne til lægevagten under 1818. Sammenlignet med en almindelig weekend har der været usædvanligt mange opkald.«

»Vi har løbende fulgt situationen tæt og kaldt ekstra mandskab ind. Alle opkald er blevet besvaret, så hurtigt som muligt, men borgerne har generelt oplevet forlænget ventetid, og det beklager vi.«