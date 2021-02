Netop i de her dage sidste år var Heidi Pedersen ved at opgive sin drøm. Lukke sin butik.

Februar var en følelsesmæssig rutsjebane. Den ene time var hun klar til at kaste håndklædet i ringen og lukke. Den næste time tænkte hun 'fandeme nej' og ville fortsætte med at kæmpe.

»Jeg var inderst inde sikker på, at jeg havde fat i det rigtige koncept med at sælge danske specialiteter,« siger Heidi Pedersen.

Hun var meget åben om sin situation, og i slutningen af februar lavede hun en aftale med sig selv, sin familie og sine leverandører om, at butikken skulle have lov at overleve. Hun ville kæmpe for 'Smag dansk', som butikken midt i Vejle by hedder.

Og 11 dage ind i marts kom det helt store vendepunkt.

Mette Frederiksen lukkede landet ned.

Heidi Pedersen fik sig – ligesom mange andre danskere – lidt af en mavepuster.

»Men det skulle ikke have lov at knække mig,« siger Heidi Pedersen, der begyndte at gøre tingene anderledes.

Da hun i februar 2018 åbnede 'Smag dansk', var det med en idealistisk tanke om kun at sælge specialiteter fra små danske producenter.

»Der findes så mange små fantastiske producenter, som jeg gerne ville være med til at promovere og sælge,« siger Heidi Pedersen, der har 25 års erfaring fra detailhandlen og tidligere har arbejdet i en skoforretning i Vejle.

Men efter to år med butikken måtte hun bare erkende, at kunderne efterspurgte nogle af de mere kendte specialiteter som Summerbirds chokolade og Bülows lakridser.

Og selv om landet var lukket ned og tiden usikker, vagte hun 1. april sidste år at investere i nogle af de større brands, som kunne lokke kunder i biksen.

Det er frygteligt for mange af mine kollegaer. På den sidegade, jeg ligger på, er vi jo kun to, der må holde åbent lige nu Heidi Pedersen, indehaver af Smag dansk

»Og når de så først var inde i butikken, fik de også øje på de andre mere lokale varer,« siger hun.

Samtidig blev hun en del af Madværket, et netværk for lokale producenter. Her lavede hun aftaler med en række producenter om at udleje hyldemeter til deres produkter.

Hun havde en fyldt butik med nye spændende varer, og producenter fik solgt deres produkter.

Der er øl fra Bøgedal Bryghus, kaffe fra Holy Bean på Fyn og kylling i fryseren fra Kongeå.

Hun ændrede også sin strategi på de sociale medier. I stedet for kun at lave et opslag om dagen på Facebook blev hun ret flittig til at poste lækkerier på Instagram.

Faktisk i en sådan grad, at en kunde på et tidspunkt sagde til hende, at hun snart ville stoppe med at følge 'Smag dansk'.

»Men da jeg forklarede, hvorfor jeg postede så mange billeder, lovede kunden, at hun aldrig ville stoppe med at følge mig,« siger hun.

Og her nærmer vi os den måske allerstørste grund til, at Heidi Pedersen i stedet for at lukke sin butik i 2020 fik tredoblet sit salg på et år.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af SMAGdansk (@smagdansk)

For jo, det siger måske sig selv, at vi i en tid med nedlukninger har lyst til at forsøde tilværelsen med det, vi kan. Bagerne sælger uhørt mange fastelavnsboller, og hos Heidi Pedersen er det især chokolade og lakridser, som ryger over disken.

Vi forkæler os selv. Virksomhederne forkæler deres hjemsendte medarbejdere. Og dem, vi ikke kan være fysisk sammen med, sender vi en sød hilsen.

»Når man ikke kan se farmor, kan man jo sende en kurv med chokolade til hende. Og heldigvis har jeg to sønner med kørekort, som kunne køre ud med gaverne,« siger hun.

Men der er også sket noget med kundernes bevidsthed. Selvom nethandel under corona er oplagt, er det ikke i Heidi Pedersen webshop, at salget er vokset.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af SMAGdansk (@smagdansk)

Heidi Pedersen mener, at folk har lyttet, da Mette Frederiksen i marts sidste år opfordrede til, at vi så vidt muligt holdt hjulene i gang i den private sektor. Støttede de lokale butikker og restauranter.

»Det gør vejlenserne. De ved godt, at hvis de ikke kommer og lægger pengene her, så er vi her måske ikke, når landet igen åbner. Så får vi bare en kedelig by uden spændende specialbutikker,« siger hun.

Hun er dog samtidig helt bevidst om, at ikke alle – ligesom hende – har haft mulighed for at holde åbent.

»Det er frygteligt for mange af mine kollegaer. På den sidegade, jeg ligger på, er vi jo kun to, der må holde åbent lige nu,« siger hun.

De er kun to butikker på sidegaden, der må holde åbent lige nu. Foto: Privatfoto Vis mere De er kun to butikker på sidegaden, der må holde åbent lige nu. Foto: Privatfoto

Men det holder hende ikke fra at fortælle om sin egen positive fremgang.

»Jeg har været ærlig og talt åbent om min situation hele vejen igennem. Også da det gik skidt,« siger hun.

Selvom hun i år har tjent nok til at kunne hyre en afløser ind i de travle tider, eller når hun selv skal holde lidt ferie, arbejder hun stadig på fuld tryk.

»Nu er speederen i bund, så nu skal jeg ikke slippe den,« siger hun.