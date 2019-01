»Jeg vender mig og ser, at ruderne bag os sprænger. Vi flyver ned på gulvet. På et splitsekund bliver der helt stille, og så kan man høre børn græde. Jeg ligger og tænker: ’er det slut nu?’«

Heidi Langberg Zumbush er torsdag morgen fortsat i chok over de grufulde oplevelser, hun onsdag morgen blev udsat for, da hendes tog forulykkede på Storebæltsbroen.

Ulykken har indtil videre kostet otte mennesker livet. 16 er sårede. Heidi Zumbush sad i kupé nummer to med hendes søster og søsterens to døtre. Hun så flere medpassagerer, som var alvorligt tilredt.

Mareridtet startede for Heidi, da hendes søster pludselig skreg: ’smid jer ned’.

Kupe nummer to i det tog, der forulykkede på Storebæltsbroen onsdag morgen. Foto: Privat

»Chaufføren bremser hårdt, samtidig med at vinduerne sprænger. Det er voldsomt. Da vi ligger nede på gulvet, er der to mænd, der rejser sig og begynder at hjælpe folk. Vi bliver ført ud i mellemgangen. Der kan vi se på hinanden, at vi bløder på grund af glasskårene.«

Alligevel går der noget tid, før det går op for Heidi Zumbush, hvor alvorlig situationen er.

Til at starte med sidder hun ude i mellemgangen og får det dårligt ved tanken om, at toget holder stille på broen – højt over vandet.

»Så begynder vi at se folk, der kommer ud fra den forreste kupé. Deres ansigter er meget blodige, og der er flere af dem, som er fuldstændigt i chok. Vi ser folk, der sidder ude på toilettet og bløder voldsomt.«

Heidi Zumbush og hendes medpassagerer blev kastet rundt i kupeen, da deres tog forulykkede på Storebæltsboren onsdag morgen. Foto: Privat

I mellemtiden er Falck-reddere og politi strømmet til. Falck-redderne begynder nu at inddele passagerne efter, hvem der mest akut har brug for hjælp, forklarer Heidi Zumbush.

Hun ryger ned bagerst i toget i gruppen af de passagerer, der er kommet mindst til skade.

Senere er hun dog nødt til at gå op igennem kupéerne for at komme ud. Her ser hun flere rystende syn.

»Der sidder folk med drop, og vi ser flere mennesker, som har alvorlige skader.«

Heidi Langberg Zumbush var ombord på det tog, der forulykkede og kostede otte mennesker livet onsdag morgen. Foto: Privat

Hun beskriver herefter, hvordan hun ser flere passagerer med meget alvorlige skader i ansigtet.

Før det har Heidi stået nede i bagerste gruppe i to timer. Her møder de en mand, der har siddet i den forreste kupé, hvor flere er omkommet.

»Han var heldig, for han sad det ’rigtige’ sted. Der var en anden person, der havde taget hans plads, og så havde han sat sig et andet sted. Den mand, der havde taget hans plads, døde,« fortæller Heidi Zumbush:

»Han var i chok, da vi stod med ham. Han blev ved med at undskylde for, at han havde brug for at tale. Han havde kravlet henover døde mennesker, og han havde virkelig brug for at snakke om det.«

In this UGC photo made available by a source wishing to remain anonymous, a view of the damage on a train after an accident involving a train on the Great Belt Bridge, in Nyborg, Denmark, Wednesday, Jan. 2, 2019.

Heidi Zumbush bemærker, hvor tilfældigt det var, hvem der døde.

Selv skulle hun selv have været oppe i den forreste kupe med sin søster og hendes to piger. Men døren ville ikke rigtigt åbne, så de gik ind i kupé nummer to.

»Da vi sidder der, bliver vi tilbudt at komme op i forreste kupe, men vi siger nej, fordi vi har en masse bagage med, så det passer os fint at sidde i den kupe, fordi der er mere plads. Det kunne lige så godt have været os, der var døde,« siger Heidi Zumbush.

Hun beskriver, hvordan alvoren først går op for flere af passagererne, da de står bagerst i toget og læser nyheder på deres smartphones. Efter to timer får de grønt lys til at forlade toget.

Billeder inde fra ulykkestoget på Storebæltsbroen ser nu dagens lys.

»Da vi kommer ud, er der Falck-folk og politi over det hele. De guider os hen til en masse busser, som står og venter på at køre folk væk. Der bliver vi så kørt ud til et krisecenter.«

Heidi brugte hele aftenen i går på at sunde sig og er fortsat rystet.

»Jeg talte med pressen en del gange og har generelt talt meget om det,« siger hun, og uddyber:

»Det var virkelig dejligt bare at komme hjem til familien og bare sidde og drikke te. At sidde i sofaen. Man sad og tænkte, at det var så dejligt at få lov til at sidde i min sofa med mit tæppe.«

For Heidi Zumbush var det de små glæder i livet, der talte onsdag aften.

»Bare det, at man kan få lov til at sidde i den sofa med det tæppe. Det føltes helt fantastisk.«

Hun fortæller også, at hun allerede kort efter ulykken fik kontakt til hendes to sønner, så de var klar over, at deres mor ikke var blandt de døde eller voldsomt tilskadekomne.