»Det rammer en mor lige i hjertet, når ens søn siger, han er ensom. Han kalder sig anderledes og spørger, hvorfor han er blevet født forkert. Det er ikke til at holde ud, og så bliver man desperat for at gøre noget.«

Heidi Fuglsang Kerndrup fra Nørre Aaby har i mange år set på, at hendes 14-årige søn, Victor, er ensom uden venner ved sin side.

Hun har af flere omgang forsøgt at gøre noget ved det – og i indeværende uge besluttede hun sig for at gribe tingene anderledes an.

Mandag satte hun sig til rette og skrev et opslag i byens lokale Facebookgruppe, hvor hun søgte fiskevenner til sin søn.

Når hans jævnaldrende finder ud af, at han ikke forstår ting, bliver han hurtigt til et mobbeoffer. De forstår ikke, hvorfor han ikke selv kan handle eller gå i biografen Heidi Fuglsang Kerndrup

»Jeg skrev egentlig bare, at min søn elsker at fiske, men manglede nogle at fiske sammen med,« lyder det fra Heidi Fuglsang Kerndrup.

Hvad hun ikke vidste, var, at responsen skulle vise sig at være enorm: 200 likes, 50 delinger og utallige beskeder.

»Det væltede bare ind med positive og gode henvendelser. Alt for forældre, der gerne vil mødes, til lystfiskerforeninger, der opfordrede ham til at melde sig ind i deres juniorafdelinger. Folk taggede hinanden, og flere mødre skrev om deres sønner, som også savnede klubber til deres børn.«

»Det betyder mega meget. Det er jo hele essensen i det og forhåbentlig betyder det kommende venskaber. Jeg krydser i hvert fald fingre for det, for han har ikke nogle venner. Det skrev jeg jo ikke, så den skjulte agenda var at give Victor et netværk.«

Sagen er den, at Victor har indlæringsvanskeligheder. Han er blandt andet talblind. Heidi Fuglsang Kerndrup forklarer, at hendes søn lærer tingene meget langsomt, og aldersmæssigt er han et niveau lavere end andre jævnaldrende.

»Han er ikke socialt påvirket, og man ville ikke kunne se det på ham. Men når man spørger ind til ting i verden, bliver det sort.«

»Han kan ikke tid, sted, retning og værdier. Victor er god til at få venner, men når hans jævnaldrende finder ud af, at han ikke forstår ting, bliver han hurtigt til et mobbeoffer. De forstår ikke, hvorfor han ikke selv kan handle eller gå i biografen. Han leger nedad, og når de så bliver ældre, og hans hoved ikke følger med, så falder vennerne fra.«

Victor går selv på en specialskole sammen med andre børn fra forskellige kommuner. Men afstanden har gjort det vanskeligt for Victor at knytte bånd til dem. Desuden er de meget anderledes end Victor, og det er derfor svært for ham at spejle sig i dem.

»Og som mor kommer man til sidst til et sted, hvor man vil gøre noget ekstraordinært.«

Victor har fået gennem årene fået en stor passion for fiskning. Ifølge Heidi Fuglsang Kerndrup er det også noget, hvor man uanset køn og alder kan mødes og være fælles om dette. Heidi Fuglsang Kerndrup indrømmer omvendt, at det ikke var uden bekymring, at hun lavede opslaget med sin søns accept.

Victor spørger også meget ind til det. Han spørger, hvor mange henvendelser der er kommet. Han er meget spændt, og det er så fedt Heidi Fuglsang Kerndrup

»Jeg var nervøs, for jeg synes ikke altid, Facebook er det fedeste sted. Der er ofte mere trælse svar end god. Men jeg håbede bare, der sad andre i samme situation.«

Og det gjorde der. Victor har allerede kunnet skrive fiskeaftaler i kalenderen med 12-årig dreng samt en lystfisker og hans søn.

»Jeg glæder mig til at se, hvad det kan blive til – og om han kan få andre fiskevenner end sin papfar. Det er skam også godt, men alle har brug for kammerater.«

»Victor spørger også meget ind til det. Han spørger, hvor mange henvendelser der er kommet. Han er meget spændt, og det er så fedt. Det gav pote at tænke ud af boksen, og jeg håber, det kan åbne nogle døre ind i voksenlivet på sigt.«