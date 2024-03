Hvad der skulle have været en hyggelig middag, endte lørdag på en noget anderledes måde end forventet for Heidi Poulsen.

Da Heidi lørdag satte tænderne i en calzone fra det lokale pizzeria i Helsinge, fik hun sig nemlig en noget ubehagelig overraskelse.

Mellem de klassiske ingredienser som dej, tomatsauce og ost, fandt hun en noget uventet komponent midt i den indbagte pizza.

Pludselig mærkede hun kniven ramme noget hårdt i maden, da hun var cirka en tredjedel inde i måltidet. Da hun fik gravet det hårde ud, var det lidt af en grum overraskelse.

Ud fra calzonen fiskede hun nemlig et glasskår, der var omkring 2-4 centimeter stort.

Og det var en ubehagelig oplevelse – både for Heidi og resten af selskabet.

»Det var en voldsom oplevelse. Jeg mister selvfølgelig lysten til at spise mere. Jeg frygter jo, at jeg jo kan have spist mindre glasskår, som jeg ikke har opdaget,« siger hun.

Her ses det glasskår, som Heidi fandt midt i sin calzone. Foto: Privat Vis mere Her ses det glasskår, som Heidi fandt midt i sin calzone. Foto: Privat

De dårlige oplevelser stoppede dog ikke, da hun kontaktede pizzeriaet. Her følte hun nemlig, at hendes problem ikke blev taget alvorligt, fortæller hun.

»Det var lidt en stemning af 'nå, det var ikke så godt'. De spurgte om jeg ville have en ny pizza, og så var det ligesom ordnet,« fortæller hun til B.T. I sidste ende fik hun dog tilbagebetalt 100 kroner, hvilket var 'lidt mere', end hun havde betalt for calzonen.

Det er dog ikke pengene, der er det store problem, understreger Heidi Poulsen.

»Jeg synes, det er så uprofessionelt. At man kan lave en pizza på den måde – ikke opdage, at man smider et glasskår ned i maden på den måde. Det forstår jeg simpelthen ikke.«

Hos Pizza Di Favoloza i Helsinge kan man dog slet ikke genkende Heidis oplevelse af lørdagens episode.

»Hun ringede og var sur, fordi hun manglede noget til bestillingen. Og så skulle hun pludselig havde fundet et glasskår i sin mad kort tid efter? Det tror jeg ikke på,« lyder det fra Zafer, der er bestyrer i restauranten, og som endte med at betale Heidi pengene tilbage.

Han fortæller, at han har svært ved at tro på, at der skulle have sneget sig et stort glasskår ind i calzonen.

»Hvis du laver mad, og der er så stort et glasskår nede i, så opdager du det. Hvordan skulle du lave mad, og ikke opdage et stort glasskår?« spørger han retorisk.

Derfor tror Zafer faktisk ikke på, at glasskåret skulle stamme fra restauranten, lyder det.

»Jeg ved ikke, hvad der er sket – om hun selv har puttet det i, eller hvad der er sket. Men jeg ved, at hvis det var røget ned i maden inde ved os, havde vi opdaget det. Det kan du ikke undgå at opdage, når du laver mad,« siger han og tilføjer, at de ikke bruger glasbeholdere på restauranten.

»Vi har slet ikke den slags glas her. Du kan selv komme ned i restauranten og kigge,« lyder det fra bestyreren, der håber, at Heidi en anden gang vil kigge forbi restauranten og tale om det, hvis hun er utilfreds med maden.

Lyt til B.T.s krimipodcast På Fersk Gerning, der i denne uge undersøger sagen, hvor seks unge mænd er sigtet for drab på en efterskolelærer.