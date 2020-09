Tirsdag tikkede der en besked ind i 52-årige Heidi Pedersens indbakke. Hun var testet positiv for coronavirus.

To dage senere lå der en besked i hendes e-boks, som var næsten lige så stort et chok.

»Jeg er helt rundt på gulvet,« siger 52-årige Heidi Pedersen som det første, da B.T. fanger hende på telefonen torsdag morgen.

Hun har netop været igennem det, hun selv kalder for en ordentlig 'rutsjebanetur', de seneste dage i hjemmet i Ishøj.

Efter at have været til et dartkamp med sin klub Farum Dartklub i weekenden, hvor Heidi Pedersen socialiserede og førte tavler, fik hun besked om, at en fra hendes arbejde var blevet testet positiv for coronavirus.

Mandag fik hun derfor taget en coronatest. Hun følte sig ikke selv syg.

Tirsdag kom chokket så.

Heidi Pedersen modtog tirsdag en besked om, at hun var testet positiv for coronavirus. Torsdag tog sagen en ny drejning. Foto: Privatfoto Vis mere Heidi Pedersen modtog tirsdag en besked om, at hun var testet positiv for coronavirus. Torsdag tog sagen en ny drejning. Foto: Privatfoto

»Jeg tjekkede min sundhedsapp, og der lå så en besked med de seks forbandede bogstaver 'påvist',« siger Heidi Pedersen.

»Min verden faldt sammen,« forklarer hun.

Til hverdag arbejder Heidi Pedersen i Miljø- og Fødevareministeriet. Hun arbejder dog hjemme på grund af netop coronavirus.

Alligevel betød den positive coronatest en kæmpe udfordring.

»Jeg har et ret bredt netværk, fordi jeg spiller dart. Så det var rigtig mange mennesker, som jeg lige havde været i et lille lokale med, som jeg pludselig skulle kontakte,« siger Heidi Pedersen.

Hun anslår selv, at hun efterfølgende har kontaktet omkring 30 personer for at fortælle dem, at hun var testet positiv, og at de nok selv måtte tage deres forholdsregler, eventuelt selv blive testet for coronavirus.

Farum Dartklub tog hurtigt konsekvensen og lukkede helt ned for aktiviteter i 14 dage.

»Det har taget lang tid at kontakte alle dem, jeg var sammen med i weekenden. Samtidig har mit arbejde og min familie også skullet have besked,« siger Heidi Pedersen.

Heidi Pedersen spiller dart i sin fritid. Med sin positive test måtte hun derfor kontakte et større netværk. Foto: Privatfoto Vis mere Heidi Pedersen spiller dart i sin fritid. Med sin positive test måtte hun derfor kontakte et større netværk. Foto: Privatfoto

»Jeg har også en voksen søn, som bor hjemme hos mig, der måtte flytte ud, da jeg skulle være isoleret. Så der er sat rigtig mange ting i gang. Det har været en hård omgang,« siger hun.

To dage senere, i dag torsdag morgen, tjekkede Heidi Pedersen ved lidt et tilfælde sin e-boks.

Her kom endnu en overraskelse.

Hun er en af de 49 personer herhjemme, som ved en fejltagelse har fået en positiv-coronamelding, som hun ikke skulle have haft. Det skete, efter et testcenter herhjemme har begået en fejl.

Sådan ser det brev, som Heidi Pedersen modtog torsdag morgen, ud. Hun var ikke positiv for coronavirus alligevel. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan ser det brev, som Heidi Pedersen modtog torsdag morgen, ud. Hun var ikke positiv for coronavirus alligevel. Foto: Privatfoto

I brevet står der:

'Du har tidligere i dag modtaget et brev om, at du er blevet testet positiv for SARS-CoV2 (ny coronavirus). Du bedes se bort fra det tidligere brev med oplysning om, at din test skulle være positiv. Dit prøvesvar er derimod »negativt«, hvilket vil sige, at vi ikke har påvist SARS-CoV2.'

Så tog Heidi Pedersens liv endnu en drejning.

»De seneste dage har været virkelig hårde. Jeg har kimet folk ned og fået sat en masse i gang. Jeg har fået slået så mange kolbøtter de seneste dage i mit netværk,« siger hun.

Heidi Pedersen er naturligvis lettet over, at hun alligevel ikke har coronavirus. Men hun ville gerne have været de seneste døgn foruden.

»Det er rigtig mange ting, jeg har sat i gang de seneste dage. Dartkampe er blevet flyttet, folk er blevet sendt til test. Og nu skal jeg ringe til alle dem og sige, at det var falsk alarm,« siger hun.