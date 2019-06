Nye ventilationssystemer i metro-togene er forsinkede, og det kan give hede ture i sommerens varme.

Prustende passagerer med svedperler på panden kan blive et helt normalt syn, når sommersolen i disse uger banker ned på metroen i København.

Efter sidste sommers usædvanlige varme besluttede Metroselskabet at opgradere det eksisterende ventilationssystem i alle tog. Det skulle give en bedre luftkvalitet.

Ved årsskiftet skulle arbejdet have været færdigt, men 'problemer med en række komponenter' har betydet, at ikke alle tog er klar med den friskere luft i sommervarmen, skriver Metroselskabets driftschef, Thomas Bech Roskjær, i en mail til TV 2 Lorry.

'Der arbejdes på højtryk for at få det installeret i alle tog, og når skoleferien kommer om et par uger, forventer vi, at blot otte tog ud af 34 mangler at få opgraderet ventilationssystemet,' skriver driftschefen, der kalder situationen utilfredsstillende.

Størstedelen af de to metrolinjers strækninger er over jorden, og togene kan derfor blive meget varme på solrige sommerdage.

Sidste sommer affødte varmen massive klager fra passagerer. Metroselskabet har i sin tid dog fravalgt et airconditionanlæg af energi- og klimahensyn.

I stedet besluttede man altså sidste år at opgradere ventilationssystemet således, at luftudskiftningen i togene øges, når der er mange passagerer. Særlige sensorer skulle registrere CO2 (kommer fra passagerernes udånding, red.) i togene, og dermed sørge for automatisk tilpasning.

Teknologien vil ikke sænke temperaturen i togene væsentligt - men det forventes at kunne reducere det ubehag, som passagerer kan føle, når der er mange i samme tog, oplyser Metroselskabet.

Er løsningen god nok?

- Under almindelige klimatiske forhold vil det sammenlagt være ganske få uger om året, hvor varmen vil være generende. Vi modtager normalt ikke så mange klager over varme i metroen, hvis man ser på hele kalenderåret. Som nævnt er det en afvejning i forhold til miljøpåvirkningen. Indtil videre mener vi ikke, at det er en fornuftig beslutning at investere i et airconditionanlæg, som vi typisk får rigtig brug for sammenlagt cirka to uger om året. Vi vil forøge metroens energiforbrug hele året, idet metroen vil skulle bruge mere energi på at transportere et airconditionanlæg, skriver Thomas Bech Roskjær til TV 2 Lorry.

Risikerer I ikke at have sure, varme kunder på nakken igen?

- Jo. Opgraderingen af ventilationssystemet kan ikke afkøle metroen på varme sommerdage. Men selv sidste sommer, hvor varmen var den mest ekstreme i mere end 40 år, affandt de fleste passagerer sig med situationen. Der var ikke varmere i metroen, end der var de fleste andre steder - herunder udenfor. En gennemsnitlig metrotur tager under 10 minutter, og jeg tror, at mange af vores kunder deler vores opfattelse af, at det generelt handler om at få skruet ned for energiforbruget. Ikke op, skriver han.

Metroselskabet oplyser, at man følger udviklingen i såvel klimaet som den teknologiske udvikling, og løbende vil evaluere fordele og ulemper ved at installere aircondition.