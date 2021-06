Normalt er det først i skolernes sommerferie, at rød og gult klædte livreddere tager plads i tårnene langs de danske kyster.

For i løbet af natten til torsdag bevæger varm luft fra Afrika sig op til os fra sydvest og i kombination med kun få skyer, giver det mulighed for, at temperaturen i de sydlige og østlige egne kan bevæge sig op omkring 30 grader.

»Det bliver meget varmt og man kommer til at svede,« lyder det fra Trine Pedersen, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

Og lige netop derfor har John Mogensen, der er cheflivredder for Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, haft travlt med at indkald mandskab til livreddertårnene.

»Der var ingen, der havde drømt om, at vi skulle have Costa del Danmark badevejr allerede nu, men det har vi altså,« fortæller han.

Et godt råd er at pudse svømmeteknikken af inden strandturen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og udover, at hedebølgen vil få folk til at flokkes mod kysterne, så er der også en anden faktor, der har fået John Mogensen til at bemande tårnene tidligere end normalt.

»Normalt på den her årstid, der er vandet måske 13 grader varmt, men i år der er vandtemperaturen allerede oppe omkring 19 grader her på Nordkysten. Så er der er altså også mulighed for at mange skal i vandet.«

Og når John Mogensen taler om mange, så mener han det. For de tre strande ved Hornbæk, Tisvildeleje og Liseleje, som får bemandede livreddertårne fra i morgen, kan tiltrække en del gæster.

»I en sommerweekend med godt vejr, der har vi 100.000 gæster på de tre strande alene,« fortæller han.

Dog er det ikke ved alle de danske kyster, at strandgæsterne kan hoppe i bølgen vel vidende om, at der er en livredder, der holder øje.

Trygfonden, der bemander livreddertårne i hele landet, de venter nemlig til skolerne sommerferie med at hyre livredderne ind.

Det varme vejr fortsætter indtil søndag. Foto: Henning Bagger

»Det helt ærlige svar, det er, at vi ikke kan skaffe livreddere før. Når vi taler om livreddere, så har vi ofte med studerende at gøre, som ikke bare kan rykke ud og væk fra bøgerne, når vejret dikterer det,« fortæller Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

Derfor vil deres tårne først være bemandet fra 25 juni, hvor skolernes sommerferie starter. Dog med undtagelse af havnebade i København og Aarhus, hvor der allerede sidder livreddere nu.

Det er sådan set også studerende, der bemander tårnene i Nordjælland, men John Mogensen har en mulighed, som Anders Myrhøj ikke har.

»I modsætning til Trygfonden, så er vi en lokal kystlivredningstjeneste, hvor livredderne også føler et ansvar overfor området. Så jeg rammer dem simpelthen på deres dårlige samvittighed,« fortæller John Mogensen.

Fra begge cheflivreddere skal dog, bemandende tårne eller ej, lyde en opfordring til, at alle strandgæsterne tænker sig om.

»Det vil være en god idé, hvor man lige tager en svømmetur et mindre befærdet sted inden, men besøger stranden,« fortæller John Morgensen og forsætter:

»Svømmehallerne har været lukket i lang tid, og heller ikke efter de genåbnede har mange langt vejen forbi, så der er nok nogen, der skal have opfrisket svømmefærdighederne.«

Derudover, lyder det fra begge, at man skal følge de fem baderåd: