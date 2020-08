Soveværelset føles som en sauna, lagenet er fugtigt med et svedaftryk fra hele kroppen, og dynen føles ubehageligt omklamrende.

Det værste er dog frustrationen, som time for time bliver større og større. Tanken om næste dag på kontoret efter en søvnløs sommernat er ulidelig.

Problemet starter dog allerede der. Med frustrationen, forklarer søvnekspert Mikael Rasmussen. Frem mod weekendens hedebølge giver han dig de bedste råd til en rolig nat.

»Det vigtigste er, at man ikke ligger og tænker på, at man nu får sovet for lidt og går en dårlig dag i møde,« siger han.

Mikael Rasmussen advarer også mod nogle af de husråd, som ikke hjælper det store på søvnløsheden.

»Der er mange ligegyldige råd derude,« konstaterer søvneksperten.

En dunk koldt vandt under dynen eller en kold klud hjælper i hvert fald ikke, når man vender sig i sengen på grund af varmen – og det kan mange risikere at gøre denne weekend.

Med temperaturer på lige omkring 20 grader om natten kan det blive svært at holde hedebølgen og sommervejret ude af soveværelset.

10 råd mod søvnløshed under hedebølgen 1. Slip frustrationerne over søvnløshed. Du kan godt komme igennem dagen med lidt mindre søvn end normalt. 2. Luft ud i soveværelset. Man sover bedre i et køligt rum. 3. Træk gardinerne for om dagen, så solens stråler ikke varmer værelset op. 4. Udskift dynen med et lagen eller et tyndt tæppe. 5. Undgå at gå sulten i seng, men hold dig også fra store måltider og fed mad et par timer før sengetid. 6. Tag et varmt bad 45 minutter før sengetid. 7. Søg udenfor eller ned i kælderen, hvor det er køligere. 8. Rejs dig kort fra sengen og få noget luft, hvis frustrationen over søvnløshed bliver for meget. 9. Anskaf en god madras, der transporterer varme og fugt væk. 10. Brug solcreme og undgå at blive forbrændt i løbet af dagen.

Det kan gøre det svært at sænke kropstemperaturen, og for at komme af med den overskydende varme begynder man at svede.

»Og det skaber søvnforstyrrelser,« siger Mikael Rasmussen.

Heldigvis kan man forberede sig og afhjælpe problemet med en række simple råd, lyder det fra søvneksperten. Allerede før man ligger hovedet på puden, kan man tage fat om problemet.

Luft ud gennem dagen og træk gardinerne for, så solens stråler ikke varmer soveværelset op.

»Forberedelsen er vigtigt. Du kan også erstatte dynen med et lagen eller ligge dig ned i kælderen eller ud på altanen, hvor det er køligere,« siger Mikael Rasmussen.

Det kan også hjælpe at tage et varmt bad tre kvarter inden, man går i seng. På den måde hæves kropstemperaturen, som så kan falde, når man ligger sig i sengen.

»Det virker kontraproduktivt, men det er det ikke. Et koldt bad er behageligt, men giver nervesystemet et chok, før man skal sove.«

Kost og søvn hænger sammen, og Mikael Rasmussen anbefaler derfor, at man ikke går sulten i seng, da det udløser stresshormoner. Man skal dog heller ikke fylde sig med fed mad, da det sætter gang i stofskiftesystemet.

Bliver varmen alligevel uudholdelig og frustrationen over søvnløsheden for stor, så hjælper det ikke at blive liggende og gruble over den tabte søvn.

Det er i stedet en god ide at rejse sig og forlade sengen et øjeblik.

»Gå ud i haven eller stil dig ved vinduet, hvor man kan nyde den varme sommernat lidt. På den måde kommer man væk fra frustrationen over, at man ikke kan sove,« siger søvneksperten.

For man kan sagtens komme igennem dagen, selv om man mangler et par timers søvn. Efter weekenden falder temperaturen en anelse igen, og så kan det tabte indhentes.

»Mange søvnforstyrrelser starter med få simple ting, og sengen bliver en fjende. Fortæl dig selv, at der ikke sker noget ved at sove dårligt en gang imellem.«

Med dagtemperaturer på op mod 32 grader i weekenden vil mange danskere solbade og nyde det gode vejr. Som altid er det vigtigt at huske solcremen – og det er det også, hvis man vil sove godt om natten.

Har man først fået solforbrænding, så føles det om aftenen, som om varmen også kommer indefra, og det gør ikke nemmere at finde natteroen, forklarer Mikael Rasmussen.