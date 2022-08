Lyt til artiklen

En tur på legepladsen endte forleden i sviende smerte for Laila Fribergs lille søn.

Legepladsens rutsjebane var brændende varm på grund af sommersolen.

Det havde mor eller søn dog ikke skænket en tanke.

Femårige Simon kom derfor galt afsted.

»Da han rutsjede ned på maven, gled hans T-shirt op. Det resulterede i et stort brændemærke på hans mave, fortæller Laila Friberg.

Simon mistede da også helt lysten til at fortsætte med at lege.

»Vi måtte tage hjem og give ham noget koldt på for at køle det ned. Han havde ondt i flere timer, men er okay nu,« siger Laila Friberg.

Hun har efterfølgende delt et opslag i en lokal Facebook-gruppe for at gøre andre familier opmærksomme på, at de bør være forsigtige på legepladserne i sommervarmen.

Hændelsen skete på en offentlig legeplads i Husum ved København.

Kim Munk Christensen, der er legepladsinspektør, deler samme opfordring.

»Rutsjebaner i rustfrit stål kan blive meget varme under en hedebølge. Sagt lidt dramatisk, så foregår det på lidt samme måde som med en stegepande,« siger han.

Af samme årsag gælder der en generel regel om, at man ikke vender rutsjebaner mod syd, da solen i så fald skinner på glidefladen hele dagen, forklarer Kim Munk Christensen.

»Det er smart ikke at vende dem mod syd. Der er dog nogle gange, hvor det ikke kan undgås,« siger han.

Ifølge Laila Friberg var det netop en stålrutsjebane, hendes søn legede på. Hun husker, at den vendte mod syd.

»Jeg var ikke klar over, at det kunne være en risiko. Derfor vil jeg gerne gøre andre forældre opmærksom på det,« siger hun.

Laila Fribergs velmenende opfordring har dog fremkaldt blandede reaktioner.

Mens de fleste Facebook-brugere har reageret på opslaget med omsorgs-emojis, er der andre, der diskuterer, om børn i dag bliver overbeskyttet og pylret.

Selv afviser Laila Friberg, at hun skulle være en curlingmor.

»Jeg griner lidt over kommentarerne. Jeg er selv sådan en, der mener, at børn ikke skal pakkes ind i vat. De skal have lov til at lære at slå sig, men derfor må man som forælder godt være opmærksom, når der er en reel risiko for, at noget kan gå galt,« siger hun.

Trods mange års erfaring som legepladsinspektør erindrer Kim Munk Christensen ikke at have hørt om lignende tilfælde.

Men som han ganske rigtigt påpeger, er hedebølger et mere hyppigt vejrfænomen i dag end førhen.

»Vi er i en ekstrem situation nu her. Almindelig omtanke er derfor en god idé,« siger Kim Munk Christensen.

Adspurgt om, hvorfor så mange rutsjebaner på legepladser er produceret i rustfrit stål, forklarer han, at det skyldes, at der ikke må være sprækker, hvor skarpe elementer kan sætte sig fast.

»Hvis glidefladen er lavet af mere end én del, må der ikke være åbninger og samlinger, hvori der kan indføres et barberblad. Det opnår man nemt ved at indføre en glideflade i et stykke. For eksempel i rustfrit stål,« lyder det.