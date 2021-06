Mens barnet sover, vil temperaturen stige, ilten forsvinde og barnet risikere langsomt at blive kvalt.

Det kan være livsfarligt at lægge sit barn til at sove i barnevognen udenfor i sommerheden.

Og flere nye forældre ved ikke, at de faktisk gør den farlige situation værre, når de dækker åbningen i barnevognen til i et forsøg på at holde bier og hvepse væk fra deres barn.

Men den manøvre omdanner barnevognen til en ovn.

»Man kan ikke sige præcist, hvor mange forældre, der gør det. Men ud fra de opslag, som vi laver, og dem der responderer på dem, så kan vi se, at det ofte sker,« fortæller Ken Andersen fra Livredningskurser.dk, som har undervist mere end 500 mødregrupper i hele landet.

Han har også selv set forældre, der har dækket åbningen i barnevognen, selvom solen bager. Og det er en rigtig dårlig idé.

»Det svarer til, at man sætter sit barn ind i en bil med vinduerne oppe på en sommerdag. Der bliver ekstremt varmt hurtigt,« fortæller Ken Andersen.

Og selvom man placerer barnevognen i skyggen en dag, hvor termometeret viser 25 grader, så vil temperaturen stige hurtigt hos barnet. For i løbet af bare 15 minutter i skyggen vil der være 33 grader varmt i barnevognen, hvis åbningen bliver lukket til med en stofble.

»Det, der sker, når et barn bliver udsat for voldsomt varm, er, at det bliver døsig og apatisk,« fortæller han og siger, at selvom man har en babyalarm liggende, så vil man ikke opdage, hvis ens barn er i fare grundet varmen.

»Der er ikke nogen tegn fra barnet, når det bliver udsat for voldsom varme. Så man skal ud og kigge til barnet, hvis man skal opdage det.«

Generelt når vi har sådan et vejr, som vi har i de her dage, så skal barnet slet ikke sove udendørs, mener Ken Andersen.

»Det bliver bare alt for varmt for børnene. Et spædbørns kropstemperatur stiger 3-5 gange hurtigere end voksnes på grund af mindre væskereserver.«

Og hvis uheldet er ude, så skal man som forældre reagere hurtigt.

»Man skal bringe barnet indenfor i skyggen omgående. Derudover, så skal man forsøge at køle barnet med kølige omslag for at bringe temperaturen ned,« forklarer Ken Andersen og fortsætter:

»Hvis man er det mindste i tvivl om noget, så anbefaler jeg, at man ringer 1-1-2. Man skal ikke være bange for at ringe til alarmcentralen. De fungerer nemlig også som en rådgivende enhed.«

Derfor vil alarmcentralen enten give gode råd og vejledning i situationen eller sende en ambulance.

Det mest effektive er at sænke barnet ned i vand der er 5 grader varmt, men det skal ske i samråd med alarmcentralen. Det er der størst evidens for virker. Desværre er disse

studier kun foretaget på voksne. Der foreligger ikke samme evidens for behandling af hedeslag på børn. Alene fordi der ikke er foretaget studier på børn.

Ifølge DMI vil de meget høje temperaturer fortsætte indtil søndag, hvorefter temperaturerne dykker til mere normale sommertemperaturer.