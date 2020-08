Meterologerne er ikke i tvivl. Danmark bliver som en 'bageovn' denne weekend.

Med op mod 32 grader og en ubarmhjertig sol på en skyfri himmel er det alt det, som juli manglede.

Det betyder også, at mange danskere vil udnytte det gode vejr så meget som overhovedet muligt. Hedebølger er dog ikke helt ufarlige, advarer tv-lægen Charlotte Bøving.

»Hvert år dør mange i hedebølger, og det kan vi også opleve nu i Danmark, hvor det bliver virkelig varmt,« siger hun.

De fleste ved, at det er vigtigt at drikke rigeligt med vand, men det er ikke ligegyldigt, hvad man drikker i løbet af dagen.

Postevand må ikke være det eneste i glasset, fordi det er vigtigt at holde saltbalancen stabil. Det kan eksempelvis være en god ide også drikke sodavand og saft – bare ikke med for meget alkohol blandet i.

»Alkohol er vanddrivende, og det betyder, at man skal drikke endnu mere væske,« siger Charlotte Bøving. Det samme er tilfældet med både kaffe og te.

Glemmer man alligevel at indtage nok væske i varmen, risikerer man at blive dehydreret. Og det kan din krop advare dig mod på mange måder.

Det bør du drikke Du mister salt, når du sveder. Derfor skal du drikke noget, der har salte i.



- Bedste bud er danskvand, da det indeholder salt.



- Dernæst kommer frugtjuice, saft, vand fra hanen eller vand købt på flaske og sodavand.



- Alternativet er, at du putter ekstra salt på maden eller spiser salte ting.



Kilde: Sune Laugesen.

»Nogle bliver svimle, og andre får hjertebanken og hovedpine. Du skal reagere på alle symptomerne med det samme. Søg skygge og få noget at drikke.«

Man kan også løbende teste, om man er ved at blive dehydreret, ved at trække lidt op i huden på håndryggen. Bliver huden stående, som når du hev i den, er man dehydreret.

Tisser man mindre og har mere koncentreret urin, kan det også være en god ide at drikke mere.

I hedebølgen er det i særdeleshed de helt små og de ældre, som skal passe på sig selv, påpeger Charlotte Bøving.

Hedebølgen er ankommet til Amager Strandpark, fredag den 7. august 2020. Kvinderne mødes jævnligt på Amager Strand uanset vejret. Sidste weekend i skolernes sommerferie bliver rekordvarm Meteorolog råder til at søge mod de danske kyster, hvis varmen bliver for meget i weekenden. Det skriver Ritzau, fredag den 7. august 2020.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech Vis mere Hedebølgen er ankommet til Amager Strandpark, fredag den 7. august 2020. Kvinderne mødes jævnligt på Amager Strand uanset vejret. Sidste weekend i skolernes sommerferie bliver rekordvarm Meteorolog råder til at søge mod de danske kyster, hvis varmen bliver for meget i weekenden. Det skriver Ritzau, fredag den 7. august 2020.. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Bech

»De ældre har sværere ved at styre væskebalancen og skal passe ekstra meget på. Selv om de ikke mærker tørsten, skal de være på forkant og sørge for at drikke nok.«

»Børn har ikke altid naturlig tørst. Dem skal man også huske at tilbyde væske.«

For de fleste er tommelfingerreglen, at man skal drikke 50 procent mere, end man er vant til, og huske at indtage salt.

Løsningen kan være at veksle mellem vand, juice og saft og spise saltholdig madvarer i løbet af dagen.

Dyrker man motion eller bevæger sig meget i de gode vejr, kan det være nødvendigt at drikke endnu mere.

Et normalt væskeindtag ligger på mellem en til to liter om dagen. Det kan dog også give ubehag og være decideret farligt, hvis man drikker for meget.

Forbrændinger

I weekenden brænder solen gennem skyerne, og det betyder, at risikoen for forbrændinger bliver større. Det betyder, at man skal holde sig mere i skyggen og bruge godt med solcreme.

»Der kommer mange forbrændinger i det her vejr, fordi der ikke er en sky på himlen. Hold dig fra solen, når den er stærkest midt på dagen,« anbefaler Charlotte Bøving.

»Tag god solfaktor på. Jeg vil bruge faktor 50 disse dage.«

Med op mod 32 grader i weekenden, giver den høje varme også større risiko for hedeslag. Det sker, når kroppen ikke kan komme af med den overskydende varme og bliver ophedet.

Det skal du holde øje med Hvis du ikke har fået drukket nok væske - eller har drukket for meget - kan du opleve en række symptomer: - Det første er, at man føler sig træt og slap i kroppen. - Man bliver tør i munden, og man kan blive forvirret. - Man kan også få diarré. - Det sidste - og farlige - er, at man kan få hovedpine. Hvis det bliver slemt, kan man blive bevidstløs, og man kan få kramper. Kilde: Sune Laugesen.

Det kan være potentielt livsfarligt og derfor vigtigt at holde øje med hos sig selv og andre.

De første tegn på hedeslag er svimmelhed, hovedpine og kvalme. En forhøjet kropstemperatur på 40 grader betyder også, at kroppen har svært med at regulere temperaturen og komme af med varmen.

De første symptomer kan også indikere, at man er overophedet. Her er symptomerne milde, og man får det bedre efter en halv times tid, når man kommer væk fra solen.

Stiger kropstemperaturen til over 40 grader, følger ofte forvirring, kramper, uklarhed, besvimelse, hallucinationer og koma.

En person med hedeslag kan også ændre personlighed og blive mere diffus og udadreagerende. Når det så vidt, kan hedeslag blive livsfarligt.

Støder man på en med alvorlige symptomer på hedeslag, skal man få personen ind i skyggen og forsøge at afkøle med koldt vand frisk luft. Bliver tilstanden ikke forbedret skal man ringe 112.