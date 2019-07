Når solen de kommende dage kommer til at bage ned over landet, er du sikkert klar over, at det vigtigt at drikke rigeligt med væske.

Men det er ikke helt ligegyldigt, hvilken væske du vælger at indtage. Det kan nemlig være en dårlig - og potentielt farlig - idé kun at drikke rent vand fra hanen. Specielt hvis du samtidig glemmer at indtage nok salt.

Det fortæller den uddannelsesansvarlige overlæge på Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital, Sune Laugesen, til B.T.

»Man skal huske, at man ikke bare skal drikke rent postevand. Man er nødt til også at have noget salt,« forklarer han.

Gode råd til forebyggelse - Hold dig i skyggen.



- Hvis du er indendøre, skal du sørge for, at der er ventilation. Mange ældre lukker alle deres vinduer, men det gør, at der bliver meget varmt.



- Små børn skal særligt beskyttes godt fra varmen, da de ikke har samme evne til at komme af med den. Det gør du ved at holde barnet i skygge, sørge for god luftcirkation og eventuelt er et sted med aircondition. Kilde: Sune Laugesen.

De kommende dage herhjemme står vejrmenuen på sol, blå himmel og bragende varme.

Det er derfor ekstra vigtigt, at man husker at indtage nok væske og salt, så man ikke dehydrerer - og i værste fald får hedeslag.

»Det, man skal huske, er, at man mister mere væske og salt, end man tror, man gør,« forklarer Sune Laugesen.

Særligt for ældre kan det være svært at huske på at drikke rigeligt, da mange ældre ikke føler tørst, selvom de reelt mangler væske.

Tommelfingerreglen - Tommelfingerreglen i varmen lyder, at du skal drikke omkring 50 procent mere, end du plejer. - Det betyder omkring to liter.



- Hvis du går rundt udenfor og sveder, skal du dog drikke mere end to liter. - Drik små slurke flere gange i timen, da kroppen kun kan optage maksimalt en deciliter pr. kvarter. - Behovet varierer dog fra person til person, afhængigt af aktivitetsniveau, sygdomme, alder og graviditet. - Hvis du er hjertesyg, bør du ikke drikke mere end maksimalt halvanden liter.



Kilde: Sune Laugesen.

»Så de skal tvinge sig selv til at drikke, selvom de ikke føler, de er tørstige.«

En tommelfingerregel lyder ifølge Sune Laugesen på, at man skal drikke 50 procent mere, end man er vant til. Og samtidig sørge for at indtage ekstra salt.

»I udgangspunktet svarer det til to liter, medmindre man for eksempel går rundt udenfor og sveder. Så skal man have betydeligt mere end to liter,« forklarer han.

Der er dog undtagelser for tommelfingerreglen om to liter. For eksempel hvis man er hjertesyg. Så kan man ikke holde til at drikke så meget væske, da hjertet ikke kan pumpe væskemængden rundt, hvilket i sidste ende kan føre til åndenød.

Det bør du drikke Du mister salt, når du sveder. Derfor skal du drikke noget, der har salte i.



- Bedste bud er danskvand, da det indeholder salt.



- Dernæst kommer frugtjuice, saft, vand fra hanen eller vand købt på flaske og sodavand.



- Alternativet er, at du putter ekstra salt på maden eller spiser salte ting.



Kilde: Sune Laugesen.

Derudover er det også vigtigt at huske på, at for meget vand kan være farligt.

»Hvis man drikker ti liter postevand, så dør man. Så ikke mere end tre-fire liter rent vand fra vandhanen,« fortæller Sune Laugesen.

Hvis man drikker for meget rent vand, så falder koncentrationen af salt i vores blod, fordi det på den måde bliver fortyndet.

»Og det kan i værste fald føre til, at vi får kramper og dør. Så hvis man fortynder koncentrationen af salt i blodet, så får man et problem,« forklarer han.

Særligt for ældre - Mange ældre føler ikke tørst, selvom de mangler væske. Derfor skal de huske at tvinge sig selv til at drikke i varmen. - En mulig måde for ældre at minde sig selv om, at de skal huske at drikke, er, at de om morgenen sætter to liter vand, danskvand, juice eller andet klar i flasker eller kander i køleskabet. »Så skal de holde øje med, at de i løbet af dagen får drukket det,« fortæller Sune Laugsen.

Det er derfor ikke helt ligegyldigt, hvad man drikker. Eller hvor meget salt, man indtager.

Af den grund råder Sune Laugesen til, at man drikker danskvand, da det indeholder salt.

Derudover kan man også drikke frugtjuice, ligesom man alternativt kan putte ekstra salt på sin mad eller sørge for at spise salte ting.

Hvis man husker at putte lidt mere salt på maden, kan man eksempelvis også drikke vand fra hanen eller saft.

Det skal du holde øje med Hvis du ikke har fået drukket nok væske - eller har drukket for meget - kan du opleve en række symptomer: - Det første er, at man føler sig træt og slap i kroppen. - Man bliver tør i munden, og man kan blive forvirret. - Man kan også få diarré. - Det sidste - og farlige - er, at man kan få hovedpine. Hvis det bliver slemt, kan man blive bevidstløs, og man kan få kramper. Kilde: Sune Laugesen.

Omvendt er det ikke nogen god idé at drikke kaffe, te eller alkohol.

»Det er den løftede pegefinger, som ingen kan lide, for kaffe, te og alkohol er vanddrivende. Så det nytter ikke at drikke fem bajere ude i solen. Det gør det bare værre. Så hvis man drikker det, skal man drikke endnu mere væske som vand og huske mere salt,« fortæller Sune Laugesen.

Alt i alt er det derfor den kommende tid vigtigt at huske rigeligt med væske og salt.

»Normalt er nogle jo lidt saltforskrækkede og tænker, at salt er farligt, men det er det altså ikke i den her situation,« slår overlægen fast.