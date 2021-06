Sommervarme og den københavnske metro er et dårligt match.

For med varme temperaturer, mange mennesker og manglende aircondition er det langt fra en fornøjelse at rejse rundt i København med de hvide metrotog, skriver TV 2 Lorry.

Det gælder særligt på strækningerne Vanløse-Lufthavnen og Vanløse-Vestamager.

Ifølge Metroselskabet er årsagen, at der ikke er installeret aircondition, da behovet for køle passagererne ned ikke opstår ret ofte.

Det har tidligere år ført til mange klager hos Metroselskabet, og selvom selskabet har arbejdet på en løsning med udskiftning af luften 40 gange i timen, kan en togtur stadig give svimlende fornemmelse, svedture og en lyst til at komme væk.

»Vi går nogle varme dage i møde i hovedstaden, og det betyder, at temperaturen også stiger i metroen. Vi opfordrer derfor vores passagerer til at medbringe vand til rejsen,« lyder det i et Facebook-opslag fra Metroselskabet.

Selvom der gennem tiden har været rigeligt med klager over den dårlige luft, var det ikke tilfældet sidste sommer.

Det skyldtes både fraværet af det vilde sommervejr, men også coronapandemien, der fik folk til at søge andre former for transportmidler end de offentlige.