Norden og Centraleuropa skal ikke længere regne med nye originale HBO Max-produktioner.

Streamingtjenesten HBO Max dropper at lave originale produktioner i Norden – herunder Danmark – samt det centrale Europa og Tyrkiet.

Det skriver underholdningsmediet Variety mandag og henviser til en udtalelse fra en talsmand for selskabet Warner Bros. Discovery.

Det sker ifølge mediet som led i en omfattende spareplan hos Warner Bros. Discovery.

I udtalelsen står der, at selskabet er i en proces med at »gennemgå« sine »eksisterende tjenester«.

»Som en del af den proces har vi besluttet at fjerne en begrænset mængde af originale programmer fra HBO Max og at indstille vores arbejde med originale programmer i Norden og Centraleuropa,« står der.

HBO Max har ellers tidligere lanceret planer om seks til ti årlige nordiske produktioner.

Nyheden om selskabets seneste planer skal være blevet delt med partnere og ansatte mandag.

Den danske HBO-produktion 'Kamikaze' fremhæves som en af tjenestens større internationale succeser. Den udkom i november sidste år som den første danske produktion.

To områder, der ikke påvirkes af planerne, er Spanien og Frankrig. Her er der fortsat planer om at lave originale produktioner, skriver Variety.

Det skyldes formentlig blandt andet, at produktioner på spansk har en større målgruppe.

Flere store streamingtjenester har over den seneste tid trukket stikket i Danmark. Men det skyldtes en rammeaftale, som Create Denmark har lavet med Producentforeningen – og som nu ikke gælder længere.

/ritzau/