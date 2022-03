Kalenderen siger strengt taget forår, og det har ørneparret i Dansk Ornitologisk Forenings ØrneTV tilsyneladende kunnet mærke.

I hvert fald kunne det tirsdag eftermiddag pludselig registreres, at ørneparret i den tv-overvågede rede på Lolland havde lagt årets første æg.

Det er en uge tidligere end de to foregående år, hvor 7. marts har været datoen for det første æg i reden.

»Det er rigtig dejligt at se, at havørneparret er kommet godt fra start og nu har fået det første æg i reden. Så er der i hvert fald chance for mindst en unge i år, og det er rigtig godt. Så er det spændende, hvor mange æg der kommer. I 2020 var der tre, men det ene blev trådt i stykker, sidste år var der to. Jeg håber, at vi i år igen kan få tre æg i reden,« siger Kim Skelmose, der er hovedmanden bag ØrneTV og leder af DOF’s Projekt Ørn.

Ørneparrets tidlige æg blev lagt klokken 16.32 i det bløde mos i den tonstunge rovfuglerede i Fugleværnsfondens reservat Saksfjed-Hyllekrog. Og dermed er der nu et godt grundlag for endnu en spændende sæson af naturens reality-tv om livet i en havørnerede.

Og ornitologerne håber også, at tv-billederne kan betyde ny viden om havørnenes cyklus.

»Vi har stadig meget at lære om ørnenes cyklus, så vi var meget spændte på at se, om havørneparret ville holde fast i den meget faste cyklus fra de foregående år og lægge ægget inden for samme døgn for tredje år i træk. Eller om de gunstige vejrforhold og den klargjorte rede betød, at hunnen ville lægge ægget tidligere.«

»Det har nu vist sig, at havørnene godt kan være dynamiske i deres cyklus. Det er interessant, og det regnede vi også med. Men det er her vores webkamera virkelig kommer til sin ret, fordi det afslører nogle helt nye oplysninger for os,« tilføjer Kim Skelmose.

Den kæmpemæssige havørn er med et vingefang på 2,50 meter så massiv i luften, at den populært også kaldes Den Flyvende Dør. Foto: Ole Friis Larsen (DOF)

Havørnen var i godt hundrede år forsvundet som ynglefugl i Danmark, men siden midten af 1990erne er over tusind havørneunger kommet til verden i ørnereder i Danmark.

Alene sidste år blev der registreret 152 danske ynglepar, som sammenlagt fik 153 unger på vingerne. Det viste en opgørelse fra *Projekt Ørn* i Dansk Ornitologisk Forening.