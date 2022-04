»Jeg er død misundelig. Det er vores svar på en skattejagt.«

Sådan lyder den grinende melding fra Mona Lykke Jacobsen, formand i Dansk Falkejagt Klub (DFK), til B.T.

Onsdag var hun nemlig på jagt efter en vildfaren hvidhovedet havørn, som er blevet fristet af det lune forårsvejr til at tage på lidt af en udflugt.

Den er nemlig fløjet fra Lübeck i Tyskland. Nu befinder den sig i det nordjyske. Nærmere bestemt i Jesperhus Feriepark, hvor den onsdag aften overraskede både gæster og medarbejdere. Det skriver Nordjyske.

Men at fuglen er kommet så langt nordpå, er uheldigt for Mona Lykke Jacobsen. For pludselig var hun ikke den nærmeste falkoner. Det er derimod klubbens næstformand, Morten Stricker, som lige nu prøver at fange fuglen.

Derfor har det heller ikke været muligt at komme i kontakt med ham.

Men Mona Lykke Jacobsen, som sidder derhjemme og dirrer af spænding og en smule ærgrelse fortæller, at det ikke er helt uforståeligt, hvorfor fuglen har bevæget sig så langt væk hjemmefra.

»Vi ser det tit på de her lune dage med blå himmel. Så bliver fuglen lidt kæk, og rammer måske noget termik, som tager den højt op i luften, og pludselig er den på vej på langfart,« forklarer hun.

Der er med al sandsynlighed tale om en hanørn på syv år, som normalt holder til i Lübeck og deltager i shows.

»Falkoner-verdenen er jo ret lille, så da vi kunne konstatere, at ingen i Danmark manglede en havørn, forhørte vi os ved nogle kontakter i Tyskland, og der viste det sig hurtigt, at en mand manglede en fugl, svarende til den, som flyver rundt heroppe,« siger Mona Lykke Jacobsen.

Om det er den selvsamme står først endeligt klart, når fuglen er fanget.

Og hvornår, det bliver, er stadig oppe i luften.

»Jeg håber, det går hurtigt. De her store fugle er lidt halvdovne, og showfugle er ikke vant til at jage, så den må være ved at være godt sulten,« siger Mona Lykke Jacobsen.