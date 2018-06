Havneområdet ved Fisketorvet i København flyder i øjeblikket over med skrald, og det har fået flere op i det røde felt.

Conni Wærum Møller på 71 år var søndag formiddag ude at gå tur langs Kalvebod Brygge og Havneholmen, som i løbet af sommeren ofte er proppet med mennesker, der soler og bader i området.

Men på gåturen blev hun mødt af en masse affald, som lå langs vandet.



»Der lå alt muligt skidt og møg: Vinflasker, ølflasker, cigaretskodder og emballage fra mad. Det var slemt, og jeg blev simpelthen så ked af det,« siger Conni Wærum Møller.

Hun formoder, at skraldet kommer fra folk, der havde hygget sig i området aftenen før og delte en video på Facebook for at andre kunne se, hvordan området var blevet efterladt.

(Tryk på billedet nedenunder for at starte videoen)





Siden har videoen fået 346.000 visninger og er blevet delt over 5.600 gange.



»Jeg synes, det er skrækkeligt. Der lå skrald, så langt øjet rækker. Folk tænker sig ikke om, det er synd for sådan et dejligt sted,« siger Conni Wærum Møller.

‘Fandme ikke i orden’

På Facebook er folk også forargede:





B.T. har talt med Københavns Kommune og By & Havn, som oplyser, at området er privatejet, og at skraldet på videoen ligger ud foran Aller Medias domicil på Havneholmen.

Kommunikationschef i Aller Media, Magnus Hviid, fortæller, at der nu er ryddet op.

»Vi har folk, der går rundt hver dag og samler skrald op rundt om bygningen. Vi har også sat skraldespande op,« siger han til B.T.

Mediehuset er dog er dog langt fra utilfredse med, at området er populært.

»Det generer os bestemt ikke, at folk bruger området. Tværtimod er vi glade for, at vores beliggenhed kan bidrage til hygge og liv omkring vores hus,« siger Magnus Hviid.