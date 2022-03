»Stem nej«.

Så klar var beskeden fra Salling Group og Arla Foods til Aarhus Byråd om den mulige havneudvidelse.

Og på den måde blev en i forvejen betændt situation endnu mere betændt. Og nu ruller striden videre.

Direktøren for Aarhus Havn, Thomas Haber Borch, svarer nemlig tilbage på kritikken i et interview med TV 2 Østjylland.

»Det undrer mig, at de ikke er bedre oplyst. Jeg havde en klar forventning om opbakning fra de store virksomheder, der er afhængige af at få varer ind gennem havnen,« siger Thomas Haber Borch og fortsætter:

»At nogle af de virksomheder nu går ind og er imod havneudvidelsen, er for mig et udtryk for, at de ikke er sat ordentligt ind i projektet.«

I høringssvaret indgivet af Salling Group og Arla Foods foreslår de to gigantvirksomheder at en arbejdsgruppe nedsættes med repræsentanter fra Aarhus Kommunes arealudvikling, erhvervslivet, Aarhus Havn, Grenå Havn og Beskyt Aarhusbugten.

Thomas Haber Borch siger, han er klar til at sætte sig ned med virksomhederne, selvom det undrer ham, de ikke er bedre oplyst.

Det er særligt kritisk for havnedirektøren, at de to virksomheder nu melder sig på nej-siden, fordi det største argument for udvidelsen har været, at det vil gavne erhvervslivet i Aarhus.

Udvidelsen af Aarhus Havn er i offentlig høring til 3. marts.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Thomas Haber Borch, men han har afvist dette grundet travlhed.