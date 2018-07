Aalborg Havnebad er midlertidigt lukket ned af hensyn til gæsternes sikkerhed. Der er nemlig ubudne gæster på stedet i form af rotter.

Det er Aalborg Kommune, der har kunnet konstatere, at der er rotter i området, skriver TV 2 Nord. Derfor har de - efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed - valgt at lukke badet ned, indtil rotterne er blevet bekæmpet.

Det betyder, at havnebadet indtil videre er lukket fredag og hen over weekenden.

Rotterne blev opdaget i trappetårnet ved havnehadet, fortæller bademester ved Aalborg Havnebad, Kaj Bjerregaard Jensen, til TV 2 Nord. Det er dog endnu for tidligt at sige, om der er tale om én rotte eller flere.

»Måske har rotterne også haft brug for en dukkert her i varmen,« siger han.