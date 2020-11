»Så tilspørger jeg dig, Henning Boutrup. Vil du have Margit Johansen, som hos dig står til din ægte hustru?«.

Der var kærlighed i luften, da det vestjyske par Henning og Margit i weekenden blev viet under bøgetræer og kolde himmelstrøg.

Men optakten til det intime bryllup var ganske kaotisk, og det skyldes den millionstore aflivning af landets mink, der de seneste uger har trukket overskrifter.

For mange måneder siden havde det forlovede par nemlig besluttet sig for, at området ved Boutrup Sø ved vestjyske Nørre Felding ville være et helt perfekt sted til at blive hinandens for altid.

Både Henning og Margit har nemlig boet tæt på søen, og Hennings familienavn er sågar opkaldt efter Boutrup sø.

Men så blev det november 2020, og pludselig blev Boutrup Sø nærmeste nabo til massegrave med tre millioner døde mink.

Henning og Margit ville stadig holde det ved søen, så forud for lørdagens vielse, var den eneste bekymring, om der ville lugte af døde mink.

Da det blev lørdag, og det kommende ægtepar stod ved søen med deres to vidner og byens borgmester, som skulle stå for vielsen, opstod der ét stort problem.

»Der stod sgu en fra Hjemmeværnet, og han var ikke til at hugge eller stiikke i, så vi måtte ikke komme ind,« siger Henning Boutrup i dag til B.T.

Og så måtte der tænkes ud af boksen.

Borgmester Hans Østergaard (V) kom med det forslag, at man kunne foretage vielsen på Vestre Plantage cirka fem kilometer væk.

En lille rum tid senere stod de fem mennesker så klar til at gå i gang med det, der hele dagen havde været planen:

At høre de to »ja'er« fra Margit og Henning.

»Det endte godt, og det var sgu skønt,« fortæller Henning Boutrup med sin vestjyske accent.

Og måske der endda kommer en stor fest på et tidspunkt, men i disse tider har Henning slet ikke lyst til at bruge de penge, der koster at holde et stort problem.

»Jeg vil fanden gale mig ikke bruge penge på en stor fest, hvor folk så skal sidde med mundbind på. Det vil jeg sgu da ikke. Så derfor blev det et stille og hemmeligt bryllup i første omgang,« siger han.