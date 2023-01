Lyt til artiklen

Louise Elkrog har altid undret sig, når det blev den tid på måneden.

Skulle det virkelig gøre så ondt?

Skulle det virkelig føles, som om hun indvendigt blev stukket med en kniv og herefter fik drysset salt i det åbne sår?

I store dele af Louises liv med menstruation var svaret på ovenstående spørgsmål 'ja'.

I hvert fald når hun talte med sin læge og andre sundhedspersoner.

Der lød beskeden nemlig, at menstruation er smertefuldt, og så kunne Louise ellers tage hjem, kaste en masse smertestillende i sig, mens hun følte, at der sad noget pigtråd inde i hende.

Hun fik sin første menstruation, da hun var 12 år, og som årene gik, tog smerterne til.

Det kostede fravær fra uddannelser, en lang række afbud til sociale arrangementer og generelt bare et liv, der var stærkt påvirket af de smerter, der gjorde sit indtog én gang om måneden.

Louise Elkrog.

Men da Louise var i slut-20erne, fandt hun pludselig ud af, hvorfor hun havde haft så ondt.

»Jeg skulle til fertilitetsbehandling med min daværende kæreste, og i den forbindelse fik jeg foretaget nogle scanninger. De kunne til sidst konkludere, at jeg havde endometriose,« siger Louise Elkrog, der først fortalte sin historie til Fyens.dk.

Endometriose er en kronisk sygdom, der rammer ti procent af kvinder, og som konstateres, når livmoderslimhinde-lignende væv findes uden for livmoderen i bughulen.

I Louises tilfælde, fordi sygdommen ikke var blevet opdaget i så mange år, var hendes endetarm vokset sammen med livmoderen.

Det betød, at hun blev opereret og fik en midlertidig stomipose.

Herefter var det muligt for den 35-årige kvinde at tage såkaldte minipiller, der sørger for, at hun ikke får den smertefulde menstruation.

Desværre var fertilitetsbehandlingen mislykket, og det kostede samtidig Louises daværende forhold.

Det er cirka fem år siden, men i dag står Louise et magisk sted.

Hun mødte nemlig efterfølgende sin nuværende forlovede, og han insisterede på, at de skulle forsøge at få et barn.

Louise havde ingen tro på projektet, men efter syv måneder var der pludselig to fantastiske streger.

Og så kom lille Jeppe til verden.

Louise Elkrog og hendes lille mirakeldreng Jeppe.

Han er i dag otte måneder, og Louise lever heldigvis med sin endometriose uden voldsomme men.

Derfor har hun også ét altoverskyggende budskab til andre kvinder.

»Jeg er heldig, men det er ikke alle, der er det. Jeg gik rundt i 18 år og vidste ikke, hvorfor jeg havde så ondt. Hvis man har det sådan, skal man insistere på at blive undersøgt for det,« siger Louise og uddyber:

»Ét er, at ingen skal gå rundt og have så ondt, men noget andet er også, at din tilstand kan blive værre, hvis man ikke opdager endometriosen.«

Fyens har talt med Anne Hovmøller, der er daglig leder i patientforeningen Endometriose Fællesskabet, og hun støtter Louise i hendes budskab.

»Sygdomme i underlivet er ret tabubelagte. Vi er generelt dårlige til at snakke om menstruation. Folk ved ikke, at menstruation ikke skal gøre ondt. Hvis man har ondt i ryggen, så er det naturligt, at man tager til lægen. Det samme skal man tænke med menstruationssmerter,« siger Anne Hovmøller til mediet.