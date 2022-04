Piloten i TP754 kaldte 'mayday' efter en afbrudt landing i København.

Det meddeler Havarikommissionen i en pressemeddelelse om den 'alvorlige hændelse', som fandt sted i Københavns Lufthavn fredag den 8. april.

TP754 fra Lissabon måtte afbryde den første landing på bane 30 i København omkring middagstid og måtte bruge 20 minutter på at få flyet rundt for at gøre et nyt – og vellykket – forsøg på at lande, denne gang på bane 22.

Undervejs i den første landing besluttede piloterne at afbryde landingen, og piloten indledte en såkaldt go-around, som er det, man kalder et nyt landingsforsøg.

»Efter at have benyttet take-off/go-around thrust (TOGA) begyndte flyet ved lav højde at styre mod venstre og hverken klatrede eller accelerede som forventet af flypersonalet, hvilket midlertidigt gjorde det vanskeligt for flypersonalet at fastholde kontrol over flyet« skriver Havarikommissionen i en pressemeddelelse.

Piloterne bemærkede en indikation om at motor 1, som er den venstre på det pågældende Airbus A320-200, skulle have thrust reverser-lugen låst op, og motor 1 var i 'idle thrust', hvilket kan oversættes til tomgang.

»Flypersonalet genvandt kontrol over flyet og etablerede en opstigning mod en sikker højde med én motor,« fastslår Havarikommissionen desuden.

»Under opstigningen erklærede flypersonalet en nødsituation ('Mayday') og udførte de relevante tjeklister,« bekræfter man.

Herefter tildelte Air Traffic Control i Københavns Lufthavn førsteprioritet til TP754, så flyet kunne lande på bane 22L.

Der var ingen tilskadekomne blandt de 109 personer ombord på flyet.