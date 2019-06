Et tog er ved at blive evakueret på Øresundsbroen. Toget er ifølge DSB havareret.

Det betyder, at togtrafikken lige nu er indstillet mellem Københavns Lufthavn og Malmø.

Ifølge DSB betyder problemerne på broen, at trafikken i begge retninger er ramt.

Det forventes, at det næste tog fra Malmø mod København kan køre omkring klokken 19.33.

DSB beskriver situationen på sin hjemmeside:

'Der vil ikke køre tog mellem CPH Lufthavn og Malmö C mellem 18:30 og 19:30. Det skyldes, at et tog, der holder med en teknisk fejl og spærrer på Peberholmen, skal evakueres,' lyder det.

Hos DSB fastslås det, at der ikke bliver indsat togbusser på ruten.

Opdateres ...