Det kunne være endt helt galt, da en bilist i sidste uge drønede ind i et vejtræ på en villavej i Odense-bydelen Bolbro.

»Var han drejet til højre, var han kørt ind på legepladsen. Var han drejet til venstre, var han røget frontalt ind i et hus. Så det har jeg lidt problemer med,« fortæller Tobias Brandt, der bor på vejen med sin familie.

For det er ikke første gang, at folk har kørt hasarderet på Kancellivej. Slet ikke.

»Vi har tidligere haft tilfælde, hvor der er blevet skrabet sider på biler, og hvor der er røget sidespejle af. Jeg ville ønske, det var en enlig svale, for så kunne man bare sige: 'Hold kæft, en idiot'. Men det er det ikke. Det var bare ham, der kørte galt,« fortæller Tobias Brandt, der tidligere har fortalt om problemerne til Fyens Stiftstidende.

Ud fra skaderne på bilen lyder buddet, at der nok er blevet kørt en del hurtigere end de maksimalt tilladte 50 kilometer i timen.

»Enhver, der ser vores vej, vil jo sige, at det er fuldstændig hensynsløst at køre bare 50 kilometer i timen. Det er fuldstændig vanvid at køre stærkere. Du kan knapt nok klemme en bil ind mellem dem, der holder parkeret langs vejen. Du kan ikke se, om der går mennesker – og nok det vigtigste, om der går børn bag bilerne,« fortæller Tobias Brandt og forklarer, at han ikke selv ville turde at køre 50 kilometer i timen på vejen.

Sammen med beboerne på resten af vejen har han forsøgt at råbe kommunen op, så der kan blive gjort noget ved den voldsomme kørsel på vejen.

Blandt andet har de foreslået, at fartgrænsen kan blive sænket fra de nuværende 50 kilometer i timen til 30, eller at der kan bygges vejbump.

Men indtil videre er der ikke sket noget. Det er der til gengæld på andre veje i nærheden – og det har kun gjort problemerne på Kancellivej større.

»Der har været vejarbejde og tiltag fra kommunen på andre større veje, som vores vej ligger mast inde mellem, og det har gjort det værre hos os. Vi ligger op ad en stor vej, der har fået etableret vejbump, og det gør bare, at fartsynderne så ved, at de ikke skal køre deres fine, sænkede biler den vej. Og så kører de op ad vores vej i stedet,« fortæller Tobias Brandt, der bor på vejen med sin hustru og tre børn.

»Jeg ønsker ikke, at vores børn skal lege ude på vejen eller tro, at vejen er en legeplads. En vej er til at køre på, ikke til at lege på. Men man ved jo også godt, at børn kan finde på at gå ud på vejen, selvom de ikke skal, og det gør virkelig ondt i maven på alle beboere på vejen at tænke på,« tilføjer han.

Det er ikke kun de små på vejen, man er bekymret for.

»Det er jo bare til kæmpestor gene, at der er de her folk, der kører så stærkt. Uanset om man er voksen eller barn, så er det totalt utrygt at færdes i,« fortæller Tobias Brandt.

Det siger kommunen Til B.T. fortæller Mie Brøchner, der er funktionsleder i Team Trafik i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, at udvælgelsen af de 18 veje ikke betyder, at man ikke vil se på Kancellivej engang i fremtiden: »Som det står i handleplanen, er vi klar over, at det ikke er gjort ved det (med de 18 veje, red.). Vi er klar over, at der er andre veje i Odense, hvor der også bliver kørt stærkt. Det her er en start, og så er det meningen, at der skal følges op,« siger hun og tilføjer: »Der er rigtig mange beboere rundt om i byen, som oplever, at der bliver kørt stærkt på deres veje, og vi ved, at det foregår.« Hun forklarer, at man i kommunen i forbindelse med de forskellige handleplaner ser på, hvor der er de største problemer – og dem tager man først: »Borgerne på Kancellivej har rettet henvendelse til os, og de er også med i den her handleplan, men der sker jo en prioritering. Der er nogen, der ender med at stå øverst på den liste, og så er der nogen, ender med at stå længere nede på listen. Og lige nu fremgår Kancellivej ikke af handleplanen. Det er ikke fordi, de ikke er med, men fordi de bliver prioriteret længere nede,« forklarer Mie Brøchner.

Han håber, at beboerne på vejen kan få en god dialog med kommunen om problemerne, da kommunen sammen med politiet netop for tiden har fokus på problemet med de såkaldte vanvidsbilister og har gang i flere handleplaner.

I byen er i alt 18 veje blevet udpeget som særligt problematiske, og hvor man vil se på, hvordan man kan sætte ind – men Kancellivej er ikke en af dem.

»Vi skal ikke forfordeles i forhold til andre veje, fordi der er nogen, der nu er kørt galt. Men man skal bare have en ordentlig sagsbehandling, så man kan få en god, sund dialog om det,« fortæller Tobias Brandt.