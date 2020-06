Otte gange tidligere er hun taget på charterferie med rejseselskabet, og hidtil har tilfredsheden været helt i top

Men det er så absolut ikke tilfældet mere.

»Jeg tænkte, at det var godt, at jeg ikke skulle have målt mit blodtryk. Jeg blev simpelthen så vred. Det kan de ikke være bekendt.«

Ordene er 68-årige Else Jakobsens. Og de beskriver den reaktion, hun fik, da hun 29. maj modtog en mail med en voucher til en rejse hos rejseselskabet SunWeb.

For pensionisten fra Lading nordvest for Aarhus havde udtrykkeligt frabedt sig, at SunWeb skulle spise hende af med et tilgodebevis.

Hun vil have sine penge tilbage.

»Jeg havde frabedt mig den, fordi vi ikke er interesseret i den. Jeg vil have mine penge. Hvorfor skal de have mine penge i et helt år?« spørger hun og henviser til, at SunWeb har forpligtet sig til at refundere pengene efter et år, hvis ikke Else Jakobsen og hendes mand vælger at benytte den fremsendte voucher.

Den 68-årige østjyde skulle 17. april have rejst til Side i Tyrkiet. Beløbet på 16.700 kroner for en uge med all inclusive blev betalt med det samme, rejsen var bestilt.

Men 6. april blev rejsen aflyst grundet corona-udbruddet.

Her blev hun lovet, at pengene kunne refunderes.

»Da de aflyste rejsen, sagde de, at jeg kunne få mine penge tilbage. Så jeg sendte dem et kontonummer med det samme,« siger Else Jakobsen.

Men pengene er aldrig kommet, og i stedet har hun fået den voucher, hun ikke vil have, og som ikke kan bruges til noget som helst i den aktuelle sommerferie.

Else Jakobsen ville gerne have brugt nogle af sine godt 16.000 kroner på en tur til Bornholm i sommerferien. I stedet har hun en voucher, der ikke giver hende nogen værdi i nærmeste fremtid. Privatfoto Vis mere Else Jakobsen ville gerne have brugt nogle af sine godt 16.000 kroner på en tur til Bornholm i sommerferien. I stedet har hun en voucher, der ikke giver hende nogen værdi i nærmeste fremtid. Privatfoto

'Voucher giver fordele'

Ifølge Pakkerejseloven skulle Else Jakobsen have haft sine penge tilbage efter to uger, fordi SunWeb aflyste rejsen.

Men under coronakrisen har stribevis af fly- og rejseselskaber ikke levet op til loven. Selskaberne er i pengenød.

Det gælder ikke mindst SunWeb, der ikke er omfattet af den hjælpepakke, regeringen har givet branchen.

Det skyldes, at SunWeb er registreret i den hollandske rejsegarantifond, der stadig betyder, at kunderne er dækket i tilfælde af konkurs.

Direktør hos SunWeb Deniz Jensen forklarer, hvorfor rejseselskabet ikke har refunderet pengene som lovet:

»Vi havde ikke noget overblik på det tidspunkt, vi skrev den første mail. Og den her krise blev kun værre.«

»Helt uforståeligt blev vi ikke en del af diverse hjælpepakker, så derfor kunne vi ikke holde det, vi lovede oprindeligt.«

»Vi har refunderet et stort beløb (omkring 20 millioner kroner, oplyser Deniz Jensen, red.) til mange, men der er også nogle, som vi ikke kan give en refusion. Derfor har vi sendt en voucher.«

Men hun har specifikt frabedt sig at få en voucher, fordi hun vil have sine penge. Så hvorfor sender I en voucher alligevel?

»Vi imødekommer med en voucher, fordi det giver en masse fordele - eksempelvis giver det 20 procent ekstra at rejse for.«

Deniz Jensen kan ikke love, at Else Jakobsen får sine penge, før end årsdagen for den bestilte rejse oprinder.

»Det er svært at udtale sig om, hvornår pengene kan blive refunderet, da det kommer an på, hvordan hele starten kommer til at forløbe. Men en ting er sikkert, vi gør alt, hvad vi kan for at overholde reglerne og imødekomme vores mange gæster,« siger han.