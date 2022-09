Lyt til artiklen

Vi står over for en vinter, der ikke er, som den plejer.

Midlertidige afbrydelser af strømforsyningen kan blive en realitet, hvis ikke der er strøm nok til alle husstande i Danmark, sagde Kristian Ruby, der er chef for den europæiske elbranches organisation, Eurelectric, til DR, mandag.

Og det har fået 64-årige Hardy Nordborg til at tage en beslutning. I år kommer han ikke til at pynte op til jul.

Normalt sparer han ikke på julebelysningen, men i år er det slut, fortæller han til JydskeVestkysten.

»Det er ganske enkelt signalværdien, der gør, at jeg dropper det. Det er ikke, fordi der er mange penge at spare, men når vi alle skal spare, så var jeg nødt til at være lidt kollektiv, og så skal jeg ikke reklamere med, at jeg er ligeglad,« fortæller han til B.T. og fortsætter:

»Jeg kan ikke sidde inde i mit hus og forklare, at det ikke koster ret mange penge. Folk ville blive forargede. Det ville være et forkert signal at lyse hele gaden op.«

Og under normale omstændigheder er hele Duevænget i Hjerting ved Esbjerg, hvor Hardy Nordborg bor, lyst op til jul. Det lokale plejehjem har sågar været forbi i busser.

Men i år skal der ikke pyntes op hos Hardy Nordborg, og han er helt sikker på, at han har truffet den rigtige beslutning.

»Jeg blev overvist om det mandag, da man sagde, at man kunne risikere, at skulle have slukket strømmen. Jeg tror ikke, at det bliver til noget, men den melding kan få folk til at udskamme. Der blev jeg meget sikker på, at det var rigtigt af mig at sige nej,« fortæller han.

Hjemme hos Hardy Nordborg er det ham, der står for den udendørs julebelysning, mens hans hustru sørger for den indendørs.

I år er begge dele droppet.

»Vi kalder min kone for Gertrud Sand. Hun pynter lige så meget op indenfor, som jeg pynter udenfor. Vi slukker omkring 70 lys, når vi skal i seng, men det dropper vi også. Vi tænkte at gå over til stearinlys, så vi får lidt julehygge,« siger Hardy Nordborg og fortsætter:

»Det ærgrer mig ad Pommern til, men jeg kan ikke lukke øjnene og lave mine egne undskyldninger.«