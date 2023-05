»Det er på alle måder nogle helt tåbelige retningslinjer, milevidt fra den virkelige verden.«

I denne og næste uge sidder 9.- og 10.-klasseelever i skriftlige eksamener i engelsk, tysk og fransk. Men regelsættet, de nu skal efterkomme, møder kritik.

Blandt andet fra Philip Vivet (RV), der sidder i byrådet i Herning Kommune.

Regelsættet siger, at elever ikke må benytte sig af ordforslag, som eksempelvis kommer i Word, hvis man har skrevet et ord forkert. Det bliver regnet for snyd, og de risikerer at blive bortvist fra eksamen eller få frataget den karakter, de får.

Og det er her, Philip Vivet står helt af.

»Eleverne kan nu blive taget for snyd – og dermed risikere at dumpe deres afgangsprøve – ved at holde musen hen over et ord eller højreklikke på et ord. Det giver jo i praksis absolut ingen mening. Eleverne må gerne kunne se, at der er en stave- eller grammatikfejl, men de må ikke bruge de ordforslag, der vises i for eksempel Word,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Eleverne bliver dermed forbudt at bruge de hjælpemidler, de har brugt hele vejen gennem deres skolegang – og som resten af verden bruger hver dag.«

Men en eksamen er vel anderledes end en almindelig skoledag og skal vise elevernes kunnen?

»Det kan man sige. Men samtidig synes jeg, man skal spørge, hvad det er, man vil teste eleverne i. Det her er færdigheder, som man må bruge på den anden side, så skal reglerne være så stramme?«

»De skal selvfølgelig skrive deres egne ting og ikke kopiere fra nettet – de skal ikke snyde og skrive af fra nettet. Men jeg synes, det er tåbeligt, at de ikke må bruge så simple hjælpemidler.«

Philip Vivet mener videre, at det bliver en »komplet umulig opgave for eksamensvagterne at kontrollere«.

Erik Smed, der er afdelingsleder og eksamensansvarlig på Virum Skole, er enig i kritikken. Han læser også regelsættet sådan, at elever risikerer bortvisning, hvis de tilgår ordforslag i Word. Det er i hvert fald sådan, han har instrueret sine eksamensvagter.

»Jeg synes, det er super ærgerligt og en vanskelig opgave. Det er et redskab, som eleverne bruger til daglig, og jeg ved, de har haft glæde af det. Ud fra et elevperspektiv giver det jo heller ingen mening, at vi ikke må teste dem i det, de bruger dagligt.«

»Man udfordrer børnenes evner til at skrive en varieret tekst, og tilsynsmæssigt er det rigtig svært.«

Kan man ikke argumentere for, at eleverne ved eksaminerne kan og skal vise, hvad de har lært – herunder ordforslag – gennem deres skolegang?

»Jo – eleverne kan i så fald glide hen i individuelle tanker i stedet. Men jeg forstår ikke bekymringen for det. Alternativet er, at der bliver udviklet et andet skriveprogram – eller vi beder dem om at slå ordbog fra. Men det kan de tænde igen, idet eksamensvagterne går igen. Vi er to vagter til 28 børn.«

»Vi gør, hvad vi kan, men det er rigtigt svært. Jeg synes bare, man skal huske, det er en folkeskole. De skal nok blive testet i deres liv.«

Regelsættet er blevet opdateret 28. april 2023 – blot et par dage inden eksamensstart.

Men spørger man Philip Vivet, trænger regelsættet til en ny opdatering:

»Det er endnu et eksempel på, at vores eksamensformer er længere og længere væk fra den verden, eleverne skal ud i. Eleverne bliver trænet og testet i nogle helt andre færdigheder end dem, de får brug for i den virkelige verden.«

»Eksaminerne og uddannelsessystemet generelt bør jo afspejle det samfund, vi lever i, og dermed også den teknologiske virkelighed.«

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) har ikke haft mulighed for at stille op til interview og forholde sig til kritikken.

B.T. har også spurgt Børne- og Undervisningsministeriet, om det er korrekt, at regelsættet skal tolkes, som Erik Smed og Philip Vivet gør. De er ikke vendt retur inden artiklens deadline.