Harald Nyborg A/S tilbagekalder discolampe med varenummer 2512.

Hvis du har købt en discolampe som den på billedet herunder, så bør du stoppe med at bruge den og levere den tilbage til forhandleren.

Det er meldingen fra Sikkerhedsstyrelsen.

»Der er en alvorlig risiko for stød ved brug af lampen. Der er også risiko for, at lampen kan bryde i brand,« skriver Sikkerhedsstyrelsen således på Facebook.

»Produktet er blevet testet og har en eller flere mangler i indretningen, dokumentationen eller mærkningen,« uddyber man på produkter.dk.

Foto: Sikkerhedsstyrelsen Vis mere Foto: Sikkerhedsstyrelsen

Salget af lampen, som har varenummer 2512, er nu stoppet.

Derudover er Harald Nyborg A/S blevet pålagt at tilbagekalde allerede solgte produkter fra andre virksomheder og forbrugere.

Produktet er solgt i perioden juni 2021 til januar 2022, oplyser Sikkerhedsstyrelsen desuden.