Alle former for mundbind og håndsprit er i høj kurs i disse dage.

Og det har blandt andet fået detailkæden Harald Nyborg til at sætte deres priser op.

Harald Nyborg hævede for tre uger siden deres priser på ansigtsmasker til tæt på det dobbelte af normalt.

»Løbende overvåger vi alle vores varer og sammenligner med vores konkurrenter. Og for cirka tre uger siden kunne vi se en generel prisstigning på markedet,« siger Arne Gerlyng-Hansen, direktør for Harald Nyborg, til B.T.

Mundbind i brug Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Mundbind i brug Foto: Niels Christian Vilmann

Kæden valgte derfor at sætte deres ene type ansigtsmaske, der normalt koster 28 kroner, op til 48 kroner, og den anden type, der normalt koster 38 kroner, satte de op til 58 kroner.

Lige indtil fredag morgen, hvor direktøren læste sine egne udtalelser sort på hvidt i morgenavisen Jyllands-Posten.

Her havde han i et interview blandt andet udtalt, at 'det jo var helt klart, at prisstigningen havde noget med coronavirus at gøre'.

Men i en kovending fredag formiddag fortæller direktør Arne Gerlyng-Hansen altså til B.T., at deres prisstigning ikke kom som følge af virussen.

»Jeg vil godt understrege, at det intet havde at gøre med coronavirus. Tanken om, at man kunne slå plat på coronavirus, havde ikke strejfet os. Og så var det altså også før, det var blevet konstateret i Danmark,« siger Arne Gerlyng-Hansen og fortsætter:

»Efter den udtalelse, der kom i Jyllands-Posten i går, tegnede der sig et noget fordrejet billede af det, og for at undgå enhver misforståelse har vi sat prisen ned igen.«

Det var en noget frustreret direktør, der mødte ind på kontoret fredag morgen, hvor han altså så sig nødsaget til at tage nogle nye forbehold.

»Vi har her til morgen – ud over at sætte priserne ned igen – også indført en begrænsning på, hvor mange man kan købe. Og det er maksimalt to pakker af tre styks, altså seks masker per kunde,« fortæller Harald Nyborg-direktøren.

Ifølge ham har de nu sat købsbegrænsning på maskerne for at undgå, at nogen køber hele restlageret og sælger det videre 10 gange så dyrt, når der engang er udsolgt i butikkerne.

Bauhaus udtaler til B.T., at de ikke ville sætte deres priser op, fordi det ville være for usmageligt.

'Usmageligt og upassende i den nuværende situation.'

Sådan lød det ligeledes til Jyllands-Posten fra Jan Lund, direktør i virksomheden Otto Schachner, der sælger sikkerhedsudstyr, herunder ansigtsmasker.

Men Arne Gerlyng-Hansen holder fredag fast i, at de fra Harald Nyborgs side på ingen måde forsøgte at lukrere på folks sygdom eller sygdomsfrygt.

»Vi vil slet ikke udsætte os selv for at blive kædet sammen med, at det var det, der var baggrunden for, vi satte priserne op. Det er langt fra den måde, vi gerne vil opfattes på.«

Kan du forstå, at flere kalder det usmageligt, at I sætter priserne op netop nu?

»Hvis vi havde gjort det på grund af coronavirus, så ja, men det var slet ikke tilfældet. Vi fulgte bare den almindelige prisudvikling. Det er jo ikke den her støvmaske, vi tjener penge på.«