Den første million er allerede gået ind på kontoen.

Men selvom nummer to, tre og fire først kommer et stykke ude i fremtiden, er de store summer allerede begyndt at rumstere i baghovedet på en mand fra Esbjerg.

»I rigtigt mange år har jeg ofte ligget, lige inden jeg skulle sove, og tænkt på, hvordan vi nu skulle få økonomien til at hænge sammen,« siger han:

»Nu er det pludseligt helt modsat: Nu ligger jeg og tænker over, hvordan jeg skal bruge alle pengene, så de ikke bare bliver brændt af, uden at jeg får noget fornuftigt for det.«

For manden, der ønsker at være anonym, kan nu kalde sig mangemillionær, efter at han skrabede sig til hovedgevinsten på fire millioner kroner i skrabekalenderen Den Store Julekalender, hvor man får udbetalt en million kroner fordelt over fire år op til jul.

»Det er jo løn for mange års arbejde, jeg lige har fået ind ad døren,« som han siger.

Og skrabevinderen fra Esbjerg har allerede fundet ud af, at han i første omgang vil investere i »noget, der er til gavn for mig og mit liv ikke kun her og nu, men også om 10 eller 12 år«.

Derfor vil han købe solceller for at kunne spare på elregningen, og den nuværende bil skal udskiftes med en elbil.

Desuden vil han ud at rejse med sin hustru.

»Selvfølgelig skal vi det. Vi har hidtil ikke haft råd til at rejse så meget, for vi har ikke haft så mange penge, men det er en af de ting, vi godt vil have gjort,« siger han i en pressemeddelelse.

I første omgang har han dog droppet en ellers udvalgt tur til Maldiverne, fordi prisen på 60.000 kroner pr. person alligevel var høj.

»Det var nok ikke det billigste hotel, og det var med all-inclusive, men så rig føler jeg mig ikke endnu,« siger vinderen fra Esbjerg:

»Men det er jeg jo …«