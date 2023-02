Lyt til artiklen

Ville du være på gaden hele natten for et par sko?

Det ville 21-årige Alexander Kej i hvert fald. For han var foran butikken Norse Projects hele natten til fredag.

Målet har var anskaffe sig et par særlige New Balance-sko, der kun sælges 55 eksemplarer af, og de findes kun i Norse Projects i Indre By i København.

»Hvis man er glad for sko og ved lidt om sneakerkultur, så er det helt sikkert en sko, man gerne vil have fat i,« siger Alexander Kej, da B.T. talte med ham klokken 07:10 fredag morgen.

Alexander Kej arbejder fuldtid i butik og har selv en YouTube-kanal, hvor alle videoerne indtil videre har handlet om sneakers.

Men det er langt fra første gang, at Alexander Kej har stået længe i kø for et par sko.

Han vurderer selv, at han sammenlagt har stået i kø i over 100 timer fordelt på syv forskellige sko.

Tilbage i december 2022 var han indehaver af 100 par sko. Den samling er i dag steget til 104 par sko.

»Der er et eller andet med, at jeg nægter at betale overpris for sko. Nogle gange må man bare ud i marken og stå i kø og selv få skoene. Det er hårdt, men det er også hyggeligt,« siger Alexander Kej.

Klokken 07:10 var der et sted mellem 10 og 20 personer, som stod foran butikken. Nogle havde taget festivalstole med til nattens strabadser.

»Jeg ved, at der er rigtig mange, som synes, at vi er syge i hovedet og folk, der synes, at vi ligner hjemløse, men jeg er sgu ligeglad. Det er det hele værd, når det kommer til stykket,« siger Alexander Kej.

Tre timer senere slog dørene op til butikken, og Alexander Kej var første person til at anskaffe sig de eftertragtede sko.

Og det er en yderst tilfreds Alexander, der mødte B.T.

»De ligger nok i top fem over de sko, jeg ejer,« siger Alexander Kej, som i dagens anledning har taget fri fra sit arbejde.