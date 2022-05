Du har næsten ikke kunnet undgå at se og høre om dem. De små væskefyldte blærer, der indtager kroppen: Abekopper.

De seneste uger er sygdommen abekopper blevet opdaget i en lang række europæiske lande, og mandag havde kopperne taget turen til Danmark, hvor det første tilfælde blev fundet.

Men et nyt testværktøj- og koncept er under udvikling til at smitteopspore abekopperne.

Det aarhusianske biotek startup VPCIR biosciences er nemlig gået aktivt ind i kampen mod den nye virustrussel i Europa.

VPCIR biosciences fokuserer særligt på at diagnosticere den nye virussygdom, abekopper.

»Vi har i de seneste år været opmærksom på abekoppers fremmarch og har derfor forberedt os til at kunne bidrage til både forskning og diagnostik af sygdommen,« udtaler medejer Birgitta R. Knudsen.

Abekopper er nemlig ikke ny viden. Allerede i 1958 gjorde nogle forskere på Statens Serum Institut i København sig den mærkværdige opdagelse, da de fandt abekopper på forsøgsaber.

Først 12 år efter i 1970 blev de første abekopper fundet på mennesker, og i dag 52 år senere, er de danske forskeres opdagelse nu blevet særdeles relevant igen.

Ved VPCIR biosciences har man allerede nu markedsført et specialiseret produkt til forskning i abekopper.

Der er tale om et enzym, der er afgørende for abekoppevirus’ evne til at overleve og sprede sig.

»Igennem de seneste måneder har vi tillige arbejdet på udviklingen af en hurtig og billig metode til at bestemme, om et menneske er smittet med abekopper ved brug af en spytprøve.«

»Metoden kan anvendes under selv meget primitive forhold, og vi forbereder på nuværende tidspunkt afprøvning af den nye abekopper-test, blandt andet i Vestafrika,« afslutter Birgitta R. Knudsen.

VPCIR biosciences vil inden for kort tid stille deres metode til rådighed for forskere.