I årevis har man kunnet benytte sig af delebilsservicen Share Now i landets hovedstad.

Men snart er det slut.

Til næste år lukker Share Now nemlig sin delebilsservice i København.

Det oplyser Arriva Danmark i en pressemeddelelse onsdag.

Siden 2015 har Arriva Danmark drevet DriveNow, som i 2018 skiftede navn til Share Now, som en franchise.

Men fra den 29. februar 2024 er det slut, forklarer Marianne Bøttger, der er administrerende direktør i Arriva Danmark.

I pressemeddelelsen siger hun, at det er 'meget trist' at skulle sige farvel til 'alle de kolleger, der gennem årene har arbejdet i fællesskab for at udvikle delebilskonceptet helt fra bunden'.

»Vi tror fuldt ud på, at delebilerne er kommet for at blive som et centralt element i bybilledet og som sådan skal ses som del af et samlet mobilitetstilbud i sammenhæng med den kollektive trafik,« fortæller Marianne Bøttger og tilføjer:

»At drive en delebilsservice i København kræver samtidig en investering – også i fremtiden. Og der er vi som virksomhed i en situation, hvor vi er nødt til at fokusere og målrette vores ambitioner og investeringer i vores kerneforretning, som er drift af busser og tog, samtidig med, at vores uddannelsescenter UCplus fortsætter sin vækstrejse hos Arriva.«