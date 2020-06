Det spritnye søbad ved Almindsø i Silkeborg er blevet udsat for hærværk i form af graffiti.

Søndag morgen ved 9-tiden tog Peter Moos ned til Østre Søbad ved Almindsø i Silkeborg.

Det nyrenoverede søbad slog dørene for offentligheden lørdag, men mindre end et døgn senere, var den gal.

Omklædningsrum og toiletter er fyldt med graffiti og 'tags', fortæller Peter Moos.

»Men man kan jo ikke undgå at se det. Det var ikke inde i kvindernes omklædningsrum, men lidt i herreomklædningsrummet - og de to herretoiletter var helt fyldt af det,« siger Peter Moos til TV2 Østjylland.

»Jeg har frygtet hele tiden, at der ville komme noget hærværk dernede, men jeg havde ikke forestillet mig, at det ville komme indenfor et døgn. Jeg synes, det er vildt provokerende,« siger han.

Den holdning deler Johan Brødsgaard, der er formand for Kultur- Fritid- og Idræt i Silkeborg Kommune.

»Det er jo super ærgerligt, at der ikke skal gå mere end et par dage fra det er åbent til det nu bliver udsat for hærværk,« siger han til TV2 Østjylland.

Johan Brødsgaard fortæller, at han mandag holder møde med forvaltningen for Kultur og Fritid, hvor de skal se på, hvad der kan gøres ved problemet. Derudover søger han input fra almindlige borgere til, hvordan man kan komme problemerne ved søbadene til livs.

»Det er ikke nødvendigvis videoovervågning, der kan gøre det. Jeg søger ideer bredt, og der er allerede kommet en del ind, som jeg ikke selv har tænkt på,« siger Johan Brødsgaard.

Han fortæller, at kommunen blandt andet er i dialog med politiet.

»Vi har aftaler med, at politiet tjekker dernede adskillige gange dagligt, men man kan selvfølgelige ikke være tilstede 24/7.«

Udvalgsformanden oplyser, at Silkeborg Kommune får fjernet graffitien så hurtigt som muligt.

Peter Moos blev så vred over graffitien, at han har anmeldt det som hærværk til politiet. Samtidig udlodder han 1000 kroner i dusør til folk, der kan lede politiet på spor af en eller flere hærværksudøvere.

»Der er altid nogen, der ved noget, eller nogen, der får noget at vide. Jeg tænkte, om man kan få dem lidt på banen ved at give en dusør på 1000 kroner. Et eller andet skulle jeg finde på, for det her er sgu ikke i orden,« siger Peter Moos og fortsætter:

»Den kollektive straf er jo, at nu skal vi betale det her over skatten. Det er jo lige præcis de her skattekroner, man ikke betaler med glæde. Dem, der står for sådan noget, det må være dem, der betaler for gildet. Vi skal have fundet dem.«

Foto: Peter Moos Vis mere Foto: Peter Moos

I 10 år har Peter Moos badet i Silkeborgsøerne året rundt, og det er ikke første gang, han er stødt på hærværk ved Østre Søbad.

»Der var sådan et lille skur udenfor hvor mænd og kvinder kunne klæde om. Det var også udsat for hærværk, her for noget tid siden. Der stod blandt andet "4-0 til Palle" og "ACAB" (All Cops Are Bastards red.),« Peter Moos.

»Under byggeriet var der også nogle, der brød ind i vores midlertidige sauna og holdt fest derinde,« siger han.

Han ved ikke, hvad løsningen på problemet er, men vurderer, at videoovervågning nok ikke er den rigtige vej at gå, da folk ofte bader uden så meget tøj på kroppen.

»Vi skal snakke med de unge. Det er fint, de er derude, og de skal have lov at bruge det. Men de skal passe på det og i hvert fald ikke lave hærværk,« siger Peter Moos, der understreger, at han ikke ved, om det rent faktisk er unge mennesker, der har lavet graffiti på det nye søbad.

Tilbage i oktober 2018 gik det helt galt, da der udbrød brand ved både Vestre og Østre Søbad. En 15-årig dreng blev sigtet for brandstiftelsen ved Østre Søbad, der ikke blev alvorligt skadet under branden. Værre gik det for Venstre Søbad, der udbrændte helt.

Oprindeligt var det kun Østre Søbad, der skulle renoveres, men efter branden besluttede Silkeborg Kommune at poste penge i at renovere begge bade.

Det renoveringsarbejde er altså netop afsluttet, og søbadene er åbne for offentligheden.