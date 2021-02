Københavns Politi har lørdag brugt rigtig meget energi, fokus og patruljer på at holde folk væk fra isen på de søer, som ikke er åbne.

Og hen på eftermiddagen var det lige ved at gå helt galt, fortæller politiinspektør Rasmus Bernt Skovsgaard.

»Klokken kvart i to får vi en henvendelse om at fire unge drenge er gået igennem isen ude ved lagunen på Amager Strand,« siger han.

De unge drenge, der alle var omkring 15 år, fik heldigivis reddet sig selv op, inden politiet ankom.

På Amager Strand fik politiet en alvorssnak med de chokerede fire unge drenge, der gik igennem isen. Foto: Mikkel Johansen / Byrd Vis mere På Amager Strand fik politiet en alvorssnak med de chokerede fire unge drenge, der gik igennem isen. Foto: Mikkel Johansen / Byrd

»Men de var noget chokedere, og vi fik en alvorssnak derude,« siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

Han appelerer derfor til, at folk undersøger, om isen er tyk nok og frigivet til færdsel, før man bevæger sig ud. Og det gør man ved at tjekke på Københavns Kommunes hjemmeside.

»Hvis der ikke er åbnet op for færdsel, er det fordi, det er forbundet emd stor fare at bevæge sig ud på isen,« siger han.

Og det er altså ikke kun dig selv, du udsætter for fare.

I lagunen på Amager Strand er fire unge mænd gået igennem isen. Foto: Mikkel Johansen / Byrd Vis mere I lagunen på Amager Strand er fire unge mænd gået igennem isen. Foto: Mikkel Johansen / Byrd

»Det er også dem, der skal ud og rede dig op fra vandet, hvis du går igennem isen,« siger Rasmus Bernt Skovsgaard.

Og det burde ikke være så svært. Der er nemlig klart opsat skilte. Alligevel har politiet i løbet af lørdagen indtil nu uddelt 10 bøder.

»Alt det her gør vi jo for at undgå, at vi står med en avorlig ulykke. Og vi har jo så sent som i eftermiddag set, at det lige var ved at gå galt for de fire unge drenge,« siger han.

Det et dog langt fra kun unge drenge, som politiet har fanget ude på isen.

Folk på den nordlige del af Sankt Jørgens sø i København, som lørdag blev åbnet for færdsel. Foto: Claus Bech Vis mere Folk på den nordlige del af Sankt Jørgens sø i København, som lørdag blev åbnet for færdsel. Foto: Claus Bech

»Det er jo bekymrende, når selv forældrepar med barnevogn bevæger sig ud på søer, som ikke er åbne for færdsel,« siger han.

I løbet af lørdagen er dele af søerne Peblinge Sø blevet åbnet for færdsel. Området er klart afmærket med minestrimmel og i øvrigt sort af mennesker.

Det får polititinpektøren til at minde om, at regler om forsamlinger og afstand også gælder under åben himmel.

»Lige nu har vi stort set fast tilstedeværelse ved søerne for at holde øje med folk både i forhold til covidrestriktioner og færdsel på isen. Så vi har rigeligt at se til,« siger Rasmus Bernt Skovsgaard.