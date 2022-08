Lyt til artiklen

For mange danskere er Copenhagen Medical synonym med podning i munden og næsen for coronavirus.

Da covid-19 dog ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, har firmaet måttet afsøge nye indtægtskilder.

Copenhagen Medical er derfor nu også begyndt at interesse sig for danskernes mere intime kropsåbninger.

»Vi har lært en masse under corona omkring det med at kvikteste folk. Efterfølgende har vi kigget på, hvordan man i dag behandler nogle af de større folkesygdomme,« siger Trine Baadsgaard, pressechef i Copenhagen Medical.

Har du været smittet med en kønssygdom?

Blandt andet sexsygdommen klamydia har de senere år udviklet sig til en reel folkesygdom.

Hvert år smittes mere end 30.000 danskere med bakterien, der overføres mellem personer, som har ubeskyttet sex.

Ubehandlet kan klamydia blandt andet føre til barnløshed hos kvinder, og det især unge mennesker mellem 15 og 24 år, som smittes. Derfor kviktester Copenhagen Medical nu også for klamydia.

»Klamydia behandles i dag på samme måde, som man har gjort i rigtig mange år. Man skal bestille tid hos lægen, hvor både telefon- og åbningstiderne er begrænset. Yderligere skal man vente flere dage på at svar. Derfor har vi forsøgt at lave løsning, hvor man kan nemmere og hurtigere kan blive testet,« siger Trine Baadsgaard.

Symptomerne på klamydia 50 % af mænd og personer med en penis mærker ingen symptomer, hvor det hos kvinder og personer med en vagina er hele 75%, der ikke får symptomer.

Hvis symptomerne kommer, går der ofte mellem 5-21 dage fra smitten til de opstår.

Såfremt der opstår symptomer, drejer det sig typisk om udflåd fra urinrøret og sviende smerter ved vandladning, og derfor forveksles klamydia-symptomer ofte med symptomer på en blærebetændelse.

Hos kvinder og personer med en vagina kan der ved klamydia i livmoderhalsen være udflåd fra skeden.

Hos mænd og personer med en penis kan der udvikles betændelse i bitestiklerne. Symptomer på klamydia i halsen er sjældne, men kan være smerter, som minder om en halsbetændelse.

Ved påvisning af klamydia opstartes en behandling med antibiotika i syv dage, og det anbefales, at man enten afholder sig helt fra – eller kun dyrker beskyttet sex i mindst 14 dage fra opstart af behandlingen.

Man bør desuden kontakte tidligere sexpartnere, der også kan være smittede.

Kilde: Copenhagen Medical

Siden maj, da konceptet blev søsat, har 800 personer købt en klamydiatest hos Copenhagen Medical.

De foreløbige prøveresultater viser, at hver tiende kunde er smittet med klamydia.

»Man kan testes helt op til tre steder alt efter, hvilken type sex man har haft. Mange har ikke symptomer, når de kommer ind,« siger Trine Baadsgaard.

Hun erkender, at 800 betalende kunder ikke er et prangende antal.

»Det er lidt op ad bakke. Det er klart, at vi er oppe imod gratis tilbud. Men vi synes stadig, det er en relevant løsning for især unge, der gerne vil slippe for at skulle vente på at få booket en tid hos lægen. Vi har købt laboratoriemaskiner af samme kvalitet, som det offentlige benytter,« siger Trine Baadsgaard.