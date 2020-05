Statens Serum Institut, Mette Frederiksen (S), borgerlige partiledere og en økonomiske ekspertgruppe.

Alle har de onsdag kommet med bud på, hvordan fase to af genåbningen af Danmark skal finde sted.

Forslagene spænder fra seruminstituttets forsigtige genåbning til borgerlige partileders krav om total genåbning.

Én af de små brikker i det store genåbningspuslespil er Martin Hauggard, der er direktør i catering-firmaet Simply Cooking.

Martin Haugaard fra cateringfirmaet Simply Cooking ser ind i en større økonomisk krise på grund af coronavirus. Foto: Søren Kjellberg Ishøy Vis mere Martin Haugaard fra cateringfirmaet Simply Cooking ser ind i en større økonomisk krise på grund af coronavirus. Foto: Søren Kjellberg Ishøy

Firmaet leverer mad til blandt andet firmaer og skoler.

Da Danmark blev lukket ned i marts måned, gik hans virksomhed fra en månedlig millionomsætning til en omsætning på nærmest ingenting.

Martin Haugaard fortæller, at han netop har fået penge til lønkompensation og dermed har kunnet give sine hjemsendte medarbejdere løn.

Hans firma er afhængig af, at eksempelvis universiteterne snart åbner. Simply Cooking leverer blandt andet mad til Roskilde Universitet og Københavns Erhvervsakademi KEA. Men umiddelbart står uddannelsesinstitutionerne ikke til at åbne.

Økonomisk ekspertgrupppe En økonomisk ekspertgruppe fremlagde i går deres vurdering af de økonomiske konsekvenser ved forskellige sundhedsmæssige initiativer mod coronaepidemien. Panelet består af professorerne Torben M. Andersen (formand), Michael Svarer og Philipp Schröder.

Et økonomisk ekspertpanel bestående at tre fremtrædende økonomer fremlagde i onsdag deres analyse af forskellige tiltags økonomiske konsekvenser og smitterisici. Økonomerne ser 'ingen kortsigtede økonomiske konsekvenser af lukninger af skoler og uddannelsesinstitutioner' på grund af mulighederne for fjernundervisning, og 'samtidig er smitterisikoen relativt høj'.

»Det er en dårlig nyhed. Selvom vi i forvejen ikke har den store omsætning i eksamensperioden og sommerferien, så er det helt klart på tide at åbne op. Også fordi, vi ikke ved, hvordan danskerne reagerer på genåbningen,« siger Martin Haugaard og fortsætter:

Det blev der meldt ud onsdag Onsdag meldte Statens Serum Institut ud, at det vil være muligt at åbne blandt andet storcentre, professionel idræt uden tilskuere samt zoologiske og botaniske haver uden, at det vi forværre coronaepidemien. På længere sigt er der dog risiko for en anden bølge på grund af den lave flokimmunitet. Statsminister Mette Frederiksen (S) meldte ud, at regeringen vil åbne for restauranter, detailhandel og store skolebørn. Samtidig meldte blandt andet De Konservatives leder Søren Pape Poulsen og Liberal Alliances Alex Vanopslagh ud, at alt stort set skal åbnes op på baggrund af Statens Serum Instituts rapport.

»Et godt bud er, at vi reagerer meget forsigtigt. Færre studerende vil tage ind på universiteterne, og der vil være færre medarbejdere på arbejdspladserne. Der vil nok gå en rum tid, før vi er tilbage ved normalen.

»Det er i hvert fald det, vi frygter. Så jo før vi får åbnet op, des før kommer vi også tilbage til en normal hverdag og omsætning. Det er tiltrængt,« siger Martin Haugaard, der driver firmaet med sin bror Lasse Haugaard.

Lasse (tv.) og Martin Haugaard (th.) og deres firma Simply Cooking er presset af coronakrisen. Deres køkken ligger i Nordhavn tæt på vandet. Vis mere Lasse (tv.) og Martin Haugaard (th.) og deres firma Simply Cooking er presset af coronakrisen. Deres køkken ligger i Nordhavn tæt på vandet.

En konkret udfordring for Simply Cooking er også, at det er dyrt at have færre kunder. Ikke kun fordi, at indtægten er mindre, men der er også nogle faste omkostninger som eksempelvis husleje. De faste omkostninger er de samme, ligemeget om man producerer 50 eller 100 sandwiches.

»Derfor er det vigtigt, at vi kommer hurtigt i gang. Noget tyder på, at der er styr på smitten. Nu er det også på tide, at de mindre erhvervsdrivende prioriteres, siger Martin Haugaard, der estimerer, at han har tabt en million kroner.

Martin Hauggard fortæller, at hans firma klarer sig igennem krisen på grund af lønkompensationen og fordi der ‘er lidt på kistebunden’.

Økonomisk ekspertpanel konkluderer iøvrigt, der er 'oplagte problemer og omkostninger ved både en for langsom og en for hurtig genåbning' ligesom en genåbning er udfordret af, at aktiviteter med stor samfundsøkonomisk betydning også har et højt smittetryk.