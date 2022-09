Lyt til artiklen

For Anita Sørensen har det været en simpel nødvendighed at omlægge indkøbsvanerne.

»Som alenemor er det altafgørende for, at jeg kan få råd til at blive boende i mit hus i Vejle,« som hun udtrykker det.

I praksis betyder det, at hun benytter sig af madspildsappen Too Good To Go, hvor man kan købe varer tæt på udløbsdatoen til nedsat pris.

Det gør hun 10-15 gange hver eneste uge, året rundt.

Af To Good To Go-appen fremgår det, hvor meget Anita Sørensen har sparet: Mere end 88.000 kroner. Foto: Pr-foto Vis mere Af To Good To Go-appen fremgår det, hvor meget Anita Sørensen har sparet: Mere end 88.000 kroner. Foto: Pr-foto

Og det har i den grad kunnet betale sig. I de seneste to år har Anita Sørensen således på den måde sparet lige over 88.000 kroner – fremgår det af appen.

»Det er jo helt vildt. Hvis folk var klar over, hvor mange penge der er at spare, tror jeg, at flere ville ændre deres indkøbsvaner,« siger hun.

Anita Sørensen kan dog godt mærke, at det er en indkøbsfinte, som er blevet opdaget af flere, efter at supermarkedernes priser er steget og steget igennem lang tid. Her kan du få gode råd til at spare penge i hverdagen af eksperten fra 'Luksusfælden'.

»Jeg ved jo efterhånden, hvornår jeg skal sidde klar for at få fingrene i de gode poser, men man kan godt mærke, at der er kommet flere om buddet i appen, så nogle gange lykkes det ikke,« siger hun i en pressemeddelelse fra Too Good To Go.

Nogle af de gode madspildstilbud. Foto: Pr-foto Vis mere Nogle af de gode madspildstilbud. Foto: Pr-foto

Der findes også andre madspildsapps som eksempelvis For Resten, MedMaden og YourLocal.

Og benytter man sig af dem, er der dog også lidt af en joker involveret. Man ved nemlig ikke nødvendigvis, hvad det er for nogle varer, man får med hjem.

»Nogle gange har jeg fået 4-5 kilo tomater med hjem. Først kan man godt tænke: Hvad skal jeg stille op med dem? Men så kører jeg dem gennem stavblenderen, så det bliver tomatpuré, der kan smides i fryseren,« siger Anita Sørensen:

»Det giver en mulighed for at tænke kreativt i madlavningen og bruge alle råvarerne, så de ikke bare smides ud herhjemme i stedet.«